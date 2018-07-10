南市經發局3合1拓銷 促成台日合作

南市經發局協助14家中小企業以「參展、拜訪企業及辦理買家媒合會」3合1拓銷模式，前往日本開拓商機，吸引不少日本買家注意，也可望在百貨通路設點拓銷。（南市經發局提供）

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中國時報
／台南報導

鑑於小型及微型企業受到資金、通路等限制，對於參加國際性的展覽總是望之卻步，台南市經濟發展局連續3年以「參展、拜訪潛力企業及辦理買家媒合會」的3合1拓銷模式，整合具有創新創意的廠商，赴日開拓商機，6天行程中成功協助14家企業打開百貨通路，吸引買家並招攬國際投資，取得亮眼成果。

南市經發局在日本東京禮品展開始前，委託日籍顧問針對買主可能的需求及喜好，就配置規畫、風格設計、流行趨勢等輔導14家企業將特色商品融入「台南好禮」概念，塑造品牌形象，以凸顯產品特色，吸引400多位買家到場，預估創造近2億商機。

另外局長殷世熙也帶領14家業者與日商東急Hands、Today’s Special百貨直接面對面洽談，與採購部門溝通合作方式，獲得日方青睞，其中東急Hands更邀約業者在百貨內設點拓銷，開闢新通路，將產品直接推介給日本消費者。

經發局也協助志鋼金屬公司與日本NEIVE株式會社簽訂合作備忘錄，生產各式樣的零組件外銷日本，並邀請國際知名大廠前來台南投資，獲得正面回應。

殷世熙表示，未來將藉著拓銷日本市場的經驗，持續協助基本金屬加工產業、汽機零組件產業和食品生技等不同面向的產業，推動產官學研合作，共創產業新價值模式，從在地走向國際，開拓全球市場。

(中國時報)

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