若北市宣布停班課 2小時內公車加班疏運

2018年07月10日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

強颱瑪莉亞來襲，預計10日開始影響台灣。為維護用路人車安全，一旦風速達一定程度，北捷高架和平面段路線將停止營運，公車也會視情況縮減班次或停駛；YouBike及貓空纜車部分，只要北市停班停課，將一併停止營運。

瑪莉亞颱風撲台，台北位在警戒區域，台北捷運公司表示，若文湖線瞬間風力達10級風，或10分鐘平均風力達6級風，將暫停營運；其餘捷運路線，高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內平均風速10級風以上，將暫停營運；不過地下段仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

貓空纜車部分，在發布陸上颱風警報後，將視風雨情況決定是否暫停營運；若北市宣布停止上班或上課，將直接暫停營運。

公車方面，北市公運處表示，平均風力8級以上，公車會依例假日班次再減半；達9級以上，依例假日班次減少3分之2；超過10級公車路線將全面停止發車；至於山區路線公車，平均風力達8級以上就會停止發車，會即時通知所有業者發布訊息。

公運處補充，假設今日下午北市宣布停止上班上課，2小時內將加密班次，疏運趕回家的民眾，往後就依風力大小調整班次；若停止上班上課後，風力未達8級以上，仍會依照例假日班次發車。

至於YouBike是否營運，將視上班上課狀況調整，交通局舉例，若北市宣布下午2時開始停班或停課，YouBike將在2小時後、也就是下午4時停止營運，讓業者有足夠時間停止系統、整備車輛。

針對無樁式共享單車oBike，也會建議業者關閉APP停止營運並將車輛收妥。

(中國時報)