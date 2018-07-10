垃圾山成廢土天堂 環保局加強稽查

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中國時報
／新北報導

五股垃圾山傾倒問題死灰復燃，不肖業者將大批的廢土、泥漿運入填坑，造成塵土四處飛揚，吹往周邊市區，附近居民苦不堪言；新北市環保局宣布，即日起將透過在出入口站崗等模式，加強附近砂石車稽查，查獲業者未攜帶隨車證明文件最高開罰30萬元。

新北市議員陳明義指出，五股垃圾山的惡臭近年來好不容易改善，但在從去年開始，他陸續在現場直擊許多不肖業者將砂石、泥漿運入廠內堆置，成了砂土天堂。

陳明義說，每到大晴天，塵土四處飛揚，PM2.5不用靠境外，這裡就是很大的汙染源，一旁還有五股國小1700名師生與憲兵訓練中心，附近居民苦不堪言。

新北市府與地方協調，9日起將在五股中興路3段及新五路2段周邊加強執行大型車輛攔查專案，確保清運業者均隨車攜帶「載明廢棄物或剩餘土石方產生源及處理地點」證明文件，否則將依違反《廢棄物清理法》裁處30萬以下罰鍰。

陳明義說，這項措施雖然只能治標，但為了不讓五股垃圾山持續惡化，增加未來開發成本，確實有必要嚴加查緝。

環保局表示，市府自2013年執行「新北市非法棄置剩餘土石方稽查取締計畫」（黑蝙蝠專案），由環保局、警察局及工務局等各相關單位共同攔查，管控源頭、過程及末端，迄今共處分2895件。

(中國時報)

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