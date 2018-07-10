林佳龍拚社宅 內政部長允鼎力支持

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中國時報
／台中報導

內政部長葉俊榮9日到台中市了解社會住宅進度與未來規畫，目前全國社宅已完工及施工中戶數合計約2萬2000戶，年底可達3萬戶，預期提前到2020年蓋4萬戶目標。台中市長林佳龍提出租金補貼、融資財務及興建用地等需求；葉俊榮打包票表示，「努力做，不用擔心錢！」

葉俊榮說，社會住宅建設以前是「北熱南冷」，台中市提出住的起、住的好的「共好社宅」理念創新；「包租代管」六都媒合數670戶，中市媒合成功126戶比例高，租稅減免政策。內政部鼓勵各直轄市推動，台中市率先通過《台中市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例》，為全國模範生。

葉俊榮強調，台中市從2017年到2020年規畫推動6745戶社宅，中央將透過融資利息及非自償性經費補助，在無財政壓力下，安心推動社會住宅。

「台中社會住宅興辦以8年1萬戶為目標！」林佳龍說，目前已達第一階段4年興辦5000戶，豐原安康段社宅已完工點交，大里區光正段預計年底完工，進度走在最前端。

綠川整治共約13億9000萬元，其中10億元是來自內政部營建署補助，豐原水資中心經費將近88％由營建署補助；台中市爭取中央前瞻基礎建設計畫中的「軌道運輸」項目「全壘打」。

(中國時報)

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