教養培育 全民功課

友善列印
中國時報
蘇慧貞

近月來，國內外不分年齡、性別、族裔、社會經濟背景差異的各種社群，無論是在正式場合的寒喧、又或茶餘飯後閒談，大約都繞著世界盃足球賽的戰績、幾位新世代球星的表現而喋喋不休、欲罷不能。

諸多報導中，真正在我心底引起回響的，是關於日本代表隊雖然敗給比利時隊、未能進入8強，離開時，卻將待機板凳和休息室置物櫃全都打掃乾淨，並用俄文寫了一張「謝謝」字條留置其間，FIFA工作人員因此認為他們發現了「真正的勝者」。這個自然而體貼的禮節，成就他們成為觀眾眼中偉大的球隊！

這則報導讓我想起7月第一天，我在澄清湖球場幸運體驗了有「異曲同工之妙」的感動！來自11個科系13位同學組成的業餘軟式棒球隊，歷經3個多月、在全國115隊中榮獲亞軍及「全季人氣總冠軍」。我其實從不以獲勝為念，只是要以行動支持的是這一群既要勉力功課也認真打球的成大人。

記得趕上決戰7局時，當一個輕描淡寫觸身壞球保送對方上壘，只見友校打擊手一股腦、頭也不回地往一壘走去，而我們憨厚篤實的投手卻立刻脫帽、不氣餒地一路追去要道歉、致意！當時，球賽勝負幾定、現場氛圍可能也不會有人關注他是不是認真做完這一個動作，但我們電機系一年級年輕投手自顧自地做完屬於專業的尊敬，這一幕才真叫我驕傲！

教養如風，望之未必儼然，即之卻常感溫潤如玉。我希望大學應該是陶冶教養、培育風格之所在。我更希望，我們能共同經營出一個令人敬重的台灣社會！

(中國時報)

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