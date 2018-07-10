勞動部長許銘春 展現高效執行力

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中國時報
／高雄報導

勞動部長許銘春展現行事高效率，親自出馬傾聽勞方心聲後，懸宕多年的金融業「業務獎金20％遞延一年後發放，離退者不予發給」爭議，1個月內就進行跨部會協調獲得解決，銀行業工會讚揚肯定她的專業與執行力。

這項爭議多年未獲解決，許銘春6月中旬參加台北舉行的「勞動部與金融業工會座談會」，與銀行業工會成員面對面座談傾聽勞工心聲。工會提出許多勞動問題，包括金融業者對於離退者不予發給依照規定遞延核發的業務獎金，儘速解決問題。

律師出身、曾任高雄市副市長的許銘春，展現法律專業與協調能力，返回中央後立即展開跨部會協調，不到3周就順利解決懸宕多年未決的問題。

與會的高雄銀行業工會發文稱讚許銘春的高效率，元大金控工會理事長石文經回憶座談會上，許部長發揮法律人的專業，當場表示她個人認為這筆獎金應為勞務所得，勞工有所付出，雇主就應該給付酬金。

石文經強調，就在許部長向顧主委反應後，立即召開跨部會協商會議，取得共識，銀行業者對於離職銀行員工也應該依照規定核發遞延獎金，困擾銀行業勞工多年的問題獲得解決。

大眾銀行工會理事長黃怡仁也表示，許部長來自基層，又有市政經驗，對於勞工朋友的訴求能理解，且能提出解決方法，相信能為勞工朋友謀求更大福利。

(中國時報)

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