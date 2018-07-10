夢想或理想 教育者的殘酷舞台

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中國時報
李萬吉

近1個多月來，多少準教師頂著炙熱的天候，抱著大大小小的教具，征戰各縣市的教師甄試，就為了搶那極為少數的公立學校正式教師名額。以今年開缺較多的新北市國中教師甄試為例，錄取率也只有百分之二。

受到少子化影響，有些縣市多年不開正式缺，每年都以代理教師來應付師資的需求，也導致許多老師只好年年代理，年年考教甄，只期待哪一年可以幸運搶到鐵飯碗。不少年輕師資的教學熱忱與理想，在這樣重複的期待和失望中，逐漸消磨殆盡，選擇放棄另謀他職；好不容易過關斬將的獲勝者，卻也可能發現在保守的現實環境中，要堅持理想和熱忱並不容易。

相較於公立學校教師缺額的搶手，私立學校的求才壓力就大多了。儘管辦學績效卓越，工作環境更好，薪資待遇更高於公校，只因少了公校的退休福利，以及相對較高的教學品質要求，就讓年輕老師卻步。康橋自辦學以來，一直對此現象感到無奈和些許不服氣，因此也努力營造更能發揮專業與熱忱的教學環境，希望讓更多懷抱理想的良禽擇木而棲。

所幸有越來越多優秀的師資加入康橋團隊，他們渴望保有投身教育的初衷，願意接受更多挑戰，承擔更多責任，並且和團隊一起專業成長。每次看到他們用心設計課程，耐心教導學生，真心對待家長，還要利用時間虛心提昇專業，都讓我心中充滿感激和敬佩。

一位老師的專業與愛心，承擔著多少學生的未來，不管已有多少資歷，每次面對的都是不同的學生狀態，這本來就不是輕鬆的工作，豈能抱著求安逸的心態？我相信，因實踐專業而獲得的成就感，才能讓熱忱持續；也期待，有更多年輕師資能跳出公校代理教師的循環，找到更能實踐教育理想的私校舞台。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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