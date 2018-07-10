2018年07月10日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府為解決台塑六輕上下班時段塞車問題，向交通部爭取「雲1線道路改善工程」，9日舉行動土典禮，規畫將雲1線拓寬至22公尺，工期預計270日曆天，完成後可有效疏解車流，建全雲林沿海地區的交通網絡。

台塑六輕員工與外包商多達2萬餘人，每天上下班湧進大量汽、機車，周邊主要道路聯1線、雲1線、雲3線等經常車滿為患，嚴重影響居民生活品質、怨聲不斷，要求另闢新道路並拓寬現有道路疏解車潮。

縣府去年4月獲交通部公路總局核定「104至107生活圈道路交通系統建設計畫」，辦理「雲1線道路改善工程」，9日由縣長李進勇、公路總局工程處長陳松堂、立委蘇治芬、麥寮鄉長許忠富等人主持動土典禮，宣示沿海交通網絡將更為便捷。

李進勇表示，雲1線是麥寮鄉內重要的南北向道路，向北連結縣道154線，現階段已完成前段約3.2公里拓寬，9日繼續進行拓寬，全線雙向4車道，完成後可避免道路縮減產生的塞車問題。

工務處長黃凱達說，雲1線拓寬工程全長1.8公里，整體預算金額1億2000萬元，地方配合款為2040萬元，工期270日曆天，開工後會先進行外側道路側溝施作，施工期間請用路人注意相關指示牌。

麥寮鄉民指出，六輕帶來許多就業機會，但交通問題一直困擾大家，雲1線的拓寬將可望減少塞車問題，希望交通單位持續改善，打造便捷的交通網絡。

(中國時報)