深坑簡易室內活動場 開工

2018年07月10日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府規畫將深坑市民活動中心旁的籃球場改建成簡易室內活動場，未來不僅加蓋屋頂，還增設無障礙升降平台，副市長李四川9日主持開工動土儀式，預計明年1月完工後，將可嘉惠深坑里及埔新里約1萬名市民。

李四川表示，新北市運動人口眾多，市府一直都很重視運動場館的興建，升格以來，已完成12座國民運動中心，還有2座正在興建，數量為全國最多，興建速度最快，期盼能提供最優質的運動環境，讓更多民眾感受到運動的美好。

李四川強調，興建深坑簡易室內活動場，可以多鼓勵民眾運動，提升深坑地區運動人口。深坑區公所表示，未來場地規畫以籃球、羽毛球為主。

民政局長江俊霆表示，露天場地下雨過後場地濕滑、使用不便，因此，市府補助區公所加蓋屋頂並改建成近90坪的簡易室內活動場，讓民眾不再受天氣影響，隨時都能來運動，長者可以在活動場內身展筋骨、打太極動健康，還可集會、辦活動，是一個多功能運動場。

另外，此工程也一併整修一旁舊活動中心的廁所，讓民眾運動完後可以洗手、洗臉、方便如廁。同時，因整個活動場基地地勢較高，為讓行動不便的朋友也能參與活動，特別加裝無障礙升降平台，場地並預留樑柱，以便未來可擴建成標準室內運動場，預計明年1月完工。

(中國時報)