大三生回饋家鄉 自編英文教材

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中國時報
／嘉縣報導

為縮短城鄉教育環境差距，溪頭米堤大飯店辦理「關懷嘉義濱海偏鄉學童英語輔導班」，至今已邁入第7個年頭。今年擔任營隊長的大三生高培華，本身是嘉義子弟，從小因家庭經濟壓力，無法學習英文，如今學有所長，也希望盡力回饋家鄉。

高培華透露，小時候曾在東石住過，之後便搬到朴子，對於家鄉文化並不完全了解，加上自己來自弱勢家庭，直至國中起才接觸英文課程，而後全靠埋首苦讀拚上嘉義中學，目前就讀交通大學光電工程學系。他已連續3年參與米堤英語輔導班，今年更擔任營隊長，與12位來自交通、中正、中興及世新等大學的夥伴利用暑假為偏鄉學童加強英文能力，他們事前與各校教師討論，再根據學童程度自編英語教材，用心程度可見一斑。

為辦理此次夏令營，高培華等人需提前1個月至當地準備，同時藉此體驗在地生活。對他而言，不僅是有機會重新認識家鄉，這3年來也間接參與學童成長，看見他們從初級一路進階學習，備感欣慰，過程中讓他收穫滿滿，願意持續投身公益活動。

溪頭米堤大飯店總經理李麗裕表示，自2012年起開辦英語輔導班，長期努力終於開花結果，不僅服務範圍從布袋鎮擴至東石鄉，參與人數也逐年攀升，今年共有過溝、布袋、景山、布新、新岑、好美、永安、新塭、三江、東石、港墘、龍崗、龍港、塭港、網寮及下楫等16所小學，近300位學童受惠，並起拋磚引玉之效，新港鄉在地企業已連續2年提供小禮物共襄盛舉。

(中國時報)

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