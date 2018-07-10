一捷二鐵三快 脫離交通偏鄉

2018年07月10日 04:12 中國時報 潘孟安

賴清德院長宣布，高屏第二東西向快速公路拍板定案！屏東建設經費共投入506億元。

賴院長來屏東，第一句就是「用具體承諾支持屏東，協助潘縣長打造安居樂業的好地方！」，讓我感動莫名，一股暖流直衝。

他接著親口宣布，「高屏第二東西向快速公路」拍板，總經費約390億元，加上10月即將完工的二高屏東交流道，形成重要交通路網，未來屏北地區以既有的高雄區農業改良場、農業生物科技園區，還有縣府這幾年全力培植的熱帶農業示範區為基礎，在便捷交通加持下，整體產業發展一定更為快速。

高屏二快道路從左營高鐵路口東側，到長治國道三號下神農東路岔路口，總長約23.3公里，設6處交流道，在賴院長支持下，將展開規畫、環評等程序後動工。

此外，賴院長同時宣布支持上任後屏東提出的37案建設，其中包含高榮屏東分院近百億興建計畫，恆春旅遊醫院重建醫療大樓等建設，和提升自來水普及率等民生相關工程，總計核定達506億，後續還會陸續增加。

現地視察屏東交流道施工進度，預計今年10月完工，配合9月將完工的海豐外環道改善交通瓶頸，做好未來銜接高屏第二東西向快速公路的基礎。

謝謝行政院支持，但我也當面再向賴院長提出，屏東需要「一捷二鐵三快速」，台灣完善交通路網不能少了屏東，加速推動國10延伸新威段、屏南快速道路興建、各生活圈道路的開闢，台鐵潮州枋寮雙軌高架化，以及串起一日生活圈的高捷、高鐵南延、連結世界的恆春機場包機等重大交通建設，屏東才能打通任督二脈，脫離交通偏鄉。

(中國時報)