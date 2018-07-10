藍綠議員結合丁姚 猛攻柯

2018年07月10日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會9日開議，又接近年底大選，可預期藍綠兩黨將把握最後會期，透過組織戰強力「監督」柯市府。國民黨議會黨團出新招，將由議員組成「PK小組」，與市長參選人丁守中相互配合，鎖定重要議題發揮；民進黨團則列舉多項專案報告題目，多與市長參選人姚文智關心的議題不謀而合。

國民黨團組PK小組

北市議會昨舉行預備大會，由議員抽籤分屬委員會，近來大巨蛋、公宅議題再度成為關注焦點，使得工務委員會搶破頭，有23人爭取11席名額。台北市長柯文哲原定今、明兩天到議會施政報告，因颱風攪局，延至下周一、二舉行；不過藍綠黨團昨仍依慣例，開會討論這會期攻防策略。

日前國民黨主席吳敦義在中常會裁示，因應年底縣市長選戰，將組成中央和六都議會「PK小組」，主攻重大議題。國民黨議員王欣儀表示，市黨部有提出大致方向和建議，後續議員將以小組方式，搭配議題質詢，配合市長參選人政見，在選舉議題上進行攻防，不過後續要如何執行，還需進一步討論。

民進黨團擬7項題目

民進黨團總召李慶鋒則說，黨團昨未特別針對選戰擬定策略，而是鎖定市政議題討論，整理出7項題目，包括大巨蛋、社子島、公宅和交通定期票成效等，將要求市府做專案報告。他強調，雖沒與姚辦事先講好，但這些議題多與姚主打的政策不謀而合，且雙方一直保持密切聯繫，後續隨時都能相互配合。

儘管柯文哲施政報告延至下周，國民黨議員王鴻薇強調，屆時黨團仍會強力杯葛，針對市府不提供北農資料，華山大草原案不見事後檢討等將提出嚴厲譴責。

至於總會在質詢「送大禮」給柯文哲的民進黨議員王世堅，前天才遭柯妻陳佩琪暗諷，「別在議場拿出奇奇怪怪的道具」，他昨不以為然說，用道具、比喻監督市長本來就是議員職權，柯文哲經不起監督就自己出來吵，「不要只會躲在太太背後！」

(中國時報)