烏來三峽瑞芳 土石流警戒區

強颱瑪莉亞來襲，新北市府消防局整備防災救生艇，以防不時之需。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

強颱瑪莉亞直撲台灣，氣象局預測將帶來強大風雨，新北市府災害應變中心9日指出，晚間8時起開放水門周邊部分道路紅黃線停車，10日下午5時關閉水門，本次烏來區達土石流黃色警戒，恐造成孤島效應，至於三峽有木里，五寮里及瑞芳山尖路有崩塌可能，各區務必做好疏散撤離作業及加強準備通訊設施。

巡檢測試82座抽水站

副市長李四川指示，颱風來勢洶洶，水利局必須再次巡檢測試轄內82座抽水站，每部抽水機務必正常運轉，對於易淹水、破堤及河川中工程也要加強督導；工務局部分，強化工程圍籬及廣告招牌固定。因陸上颱風警報尚未發報，10日正常上班上課，10日上午10時再視風雨狀況，決定下午是否停班停課。

李四川說，農業局要注意漁工安置及加強路樹穩固，環保局清理道路側溝，避免淤積，對於去年0602豪雨損害尚在施工修復，包括汐止研究院路、石門區公所後方，工程必須要達一定程度，才能達到防颱效果。

水利局表示，10日下午3時起逐步關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內水門（橫移門），下午5時前關閉全部水門；河岸越堤道也將從10日晚上8時開始關閉，包含二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛到三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道等處。

河岸越堤道晚上關閉

交通局說，晚間起開放水門周邊部分道路紅黃線停車。另外，新北市水上巴士Water Bus「大稻埕－忠孝－華江」定期航線，受颱風影響，9日起停航至颱風過後。

水利局也說，考量瑪莉亞挾帶豐沛雨量，可能造成水庫原水濁度升高，影響淨水場淨水處理效能，甚至停水，呼籲民眾盡早儲水備用。

(中國時報)

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