20萬新住民選票 各方搶攻

桃園市議員謝彰文（右三）認為，新住民到台灣，難免有生活適應、語言問題，民代應提供協助。（賴佑維翻攝）

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中國時報
呂筱蟬、／桃園報導

目前全台灣新住民人口有50萬人，20歲以上設有戶籍的新住民超過20萬人，桃園目前則有5萬7000多人，新住民選票可觀，藍綠都搶攻。不少市議員也積極關心新住民議題，藉此爭取更多票源。

桃園新住民 多來自大陸

國民黨桃園市黨部指出，多數新住民來自大陸，因婚配來台，長久以來與國民黨互動多，不少黨務志工就是新住民，爭取選票有利。而新住民個性鮮明，很有自己的想法，對於政黨傾向，各自有不同看法，相對也有新住民是沒有明確傾向，而是隨著友人、夫家投票。

過去新住民通常為工作因素來台，鮮少了解台灣政治運作，10幾年來在台灣生根後，新二代子女也都已長大成年，未來將慢慢成為台灣社會重要戰力，新二代的選票也不可小覷。

不少市議員對於新住民相當關心，也可藉此爭取支持，平鎮區市議員謝彰文說，新住民剛到台灣時，可能有語言、教育問題，協助適應希望她們融入台灣。大溪區市議員楊朝偉則是和桃園市外籍配偶協會關係密切，每年還會協助舉辦包粽活動，讓民眾認識各國粽子。

鼓勵學習投票、參與選務

桃園市選舉委員會表示，新住民因對於投票流程及規定不熟悉，發生攜帶手機、相機進入投票所，或是將指紋直接按捺在選票上，造成無效票甚至違法狀況，除辦理活動讓大家熟悉選務過程，也鼓勵新住民擔任今年地方公職人員選舉投開票所工作人員，透過實際參與選務工作，深入了解台灣政治運作。

(中國時報)

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