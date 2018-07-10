邵族領域畫設事件 魚池鄉長決勝關鍵

王聖中勤走各村落爭取認同，他強烈反對不符公平與比例原則之邵族傳統領域畫設案。（沈揮勝攝）

友善列印
中國時報
／南投報導
黃馨瑩呼籲鄉親團結，用選票表達對不合理、不公平的傳統領域畫設案之不滿。（沈揮勝攝）
民進黨提名人劉啟帆布局多年，勤走社區，深度扎根基層，獲得不少人的認同。（沈揮勝攝）

魚池鄉為日月潭行政區域所在地，民風淳樸、藍綠切割不明顯，這幾年卻是由民進黨執政。下屆鄉長選舉，目前有劉啟帆、黃馨瑩及王聖中浮出檯面，3人各有優勢；坊間揣測，邵族領域畫設事件，有可能成決勝關鍵！

出身教育界、民進黨提名的逢甲大學副教授劉啟帆，專精體育、運動休閒，現任魚池鄉體育會理事長；他提早返鄉布局多年，推動基層體育參與主辨戶外運動，深耕基層獲不少人認同。上周末帶領鄉親「勇闖大雁水上森林步道」，很受好評。

深耕基層 3人各有優勢

同樣教育界出身，國民黨提名參選的國立台中教育大學副校長祕書黃馨瑩，父親黃宋華是前魚池鄉長，是現任日月潭文武廟總經理。除長輩、家族人脈，黃馨瑩近月行程，勤跑基層讓更多人認識她；清新形象，讓人留下相當正面印象。

另一候選人王聖中，10多年前曾以超高票當選鄉民代表，雖暫別政壇有7、8年，但基層實力不容小覷；最近2、3個月，王聖中以鴨子划水方式勤走各村落。他的廣告看板位置醒目，從外鄉鎮進入魚池鄉界遠遠就望見。

原民會惹怨 恐影響選情

魚池鄉民風敦實，不會特別支持或排斥藍綠政黨，但6月11日行政院原住民族委員會在未經與鄉民溝通、未在地方辦理說明會情況下，直接以行政公告，將超過全鄉3分之2面積、逾8000公頃土地畫設為邵族傳統領域。

邵族在魚池鄉僅約300人，占全鄉人口比例不到2％，卻掌控了全鄉近7成土地，讓1萬6000多名非原住民籍鄉民需看他們臉色過生活；原民會此舉已惹惱不少鄉民，是否會將此不滿、憤怒情緒直指作決策的民進黨？值得觀察。

(中國時報)

藍綠議員結合丁姚 猛攻柯 劉櫂豪領軍 民進黨台東18人參選

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。