邵族領域畫設事件 魚池鄉長決勝關鍵

2018年07月10日 04:12 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

黃馨瑩呼籲鄉親團結，用選票表達對不合理、不公平的傳統領域畫設案之不滿。（沈揮勝攝）

民進黨提名人劉啟帆布局多年，勤走社區，深度扎根基層，獲得不少人的認同。（沈揮勝攝）

魚池鄉為日月潭行政區域所在地，民風淳樸、藍綠切割不明顯，這幾年卻是由民進黨執政。下屆鄉長選舉，目前有劉啟帆、黃馨瑩及王聖中浮出檯面，3人各有優勢；坊間揣測，邵族領域畫設事件，有可能成決勝關鍵！

出身教育界、民進黨提名的逢甲大學副教授劉啟帆，專精體育、運動休閒，現任魚池鄉體育會理事長；他提早返鄉布局多年，推動基層體育參與主辨戶外運動，深耕基層獲不少人認同。上周末帶領鄉親「勇闖大雁水上森林步道」，很受好評。

深耕基層 3人各有優勢

同樣教育界出身，國民黨提名參選的國立台中教育大學副校長祕書黃馨瑩，父親黃宋華是前魚池鄉長，是現任日月潭文武廟總經理。除長輩、家族人脈，黃馨瑩近月行程，勤跑基層讓更多人認識她；清新形象，讓人留下相當正面印象。

另一候選人王聖中，10多年前曾以超高票當選鄉民代表，雖暫別政壇有7、8年，但基層實力不容小覷；最近2、3個月，王聖中以鴨子划水方式勤走各村落。他的廣告看板位置醒目，從外鄉鎮進入魚池鄉界遠遠就望見。

原民會惹怨 恐影響選情

魚池鄉民風敦實，不會特別支持或排斥藍綠政黨，但6月11日行政院原住民族委員會在未經與鄉民溝通、未在地方辦理說明會情況下，直接以行政公告，將超過全鄉3分之2面積、逾8000公頃土地畫設為邵族傳統領域。

邵族在魚池鄉僅約300人，占全鄉人口比例不到2％，卻掌控了全鄉近7成土地，讓1萬6000多名非原住民籍鄉民需看他們臉色過生活；原民會此舉已惹惱不少鄉民，是否會將此不滿、憤怒情緒直指作決策的民進黨？值得觀察。

(中國時報)