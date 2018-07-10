台西鄉長選舉 無色覺醒崛起

民進黨籍趙瑞和有信心連任台西鄉長。（張朝欣翻攝）

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中國時報
／雲林報導
戴進隆辭去國小校長教職，投入台西鄉長選戰。（張朝欣攝）
台西鄉代會主席林芬瑩認真監督鄉政，挑戰鄉長寶座。（張朝欣攝）

年底雲林縣台西鄉長選舉，民進黨籍現任鄉長趙瑞和尋求連任，面臨台西鄉代會主席林芬瑩、台西國小校長戴進隆挑戰。林芬瑩獲多名鄉代、農漁會支持，戴進隆則主打素人參政、文化台西，傳統政治勢力對上文化人無色覺醒，多元訴求讓鄉民相當期待。

趙瑞和爭連任證清白

現任台西鄉長趙瑞和3年多前披掛綠袍參選，在投票日2個多月前爆出涉嫌暴力討債，最後法官裁定無保釋放。他表示暴力討債的指控是子虛烏有，選民的支持可以證明他的清白，對於連任之路他信心滿滿，要用行動證明自己的清白。

戴進隆辭校長挺身出

台西國小校長戴進隆宣布參選鄉長，為了證明自己的決心，已請辭校長一職，強調放棄還有15年的校長生涯，主要是認為台西一直沒有進步，許多鄉民對現況感到不滿與失望，他身為土生土長的台西人，有必要挺身而出。

林芬瑩造國境西明珠

現任台西鄉代會主席林芬瑩長期經營基層，與農會、漁會系統交好，廣結善緣的個性更獲得大多數鄉民代表的支持，她認為台西鄉要讓認真、有魄力的人來帶領，打造台西鄉成為國境之西的明珠，各界的肯定就是她最大的勝選籌碼。

地方人士認為，民進黨籍趙瑞和、無黨籍林芬瑩屬於傳統地方政治勢力，無黨籍戴進隆則是素人參選、無色覺醒的代表，兩者差異甚大，傳統政治勢力讓選民感到穩定，素人參政則訴求改變，誰能勝出，端看選民如何作出最後決定。

(中國時報)

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