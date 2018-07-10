劉櫂豪領軍 民進黨台東18人參選

民進黨9日舉行「團結為台東」聯合造勢及授旗。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

年底五合一選舉，民進黨在台東縣徵召及提名的參選人多達18人，為有史以來最多，9日聯合造勢大會中，民進黨中央黨部祕書長洪耀福、選對會召集人陳明文到場加持，兩人均對台東選情樂觀，期許縣長參選人劉櫂豪發揮母雞帶小雞功能，年底選戰揮出全壘打。

2/3新人 平均30多歲

相對於上次選舉，民進黨在台東縣僅推出5人，今年年底選戰，徵召及提名的參選人包括劉櫂豪、由現任議員轉戰台東市長的洪宗楷、尋求連任的卑南鄉長許文獻，及其他縣議員、鄉鎮市民代表、村里長等共18人，為歷年來最多，其中有2/3是政壇新人，平均年齡30多歲。

9日的聯合造勢大會，民進黨中央黨部祕書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文出席，為全體參選人打氣、授旗。陳明文表示，過去台東是民進黨的沙漠地區，但是這次推出劉櫂豪選縣長，是民進黨在台東最接近執政的機會，期許劉發揮母雞帶小雞的功能，與其他參選人結合成競選團隊，相信民進黨一定能在年底選舉翻轉台東。

改變台東 新世代參與

洪耀福說，劉櫂豪長期經營地方，這棵在台東扎根的原生樹已茁壯，但是要成為森林必須大家的幫助，他並舉出桃園市、新竹市、基隆市為例，強調好的地方首長會為城市帶來改變。

劉櫂豪說，民進黨這次在台東有18人參選，代表民進黨願意培養年輕世代，及在地方的打拚獲得新世代的肯定，相信透過年輕人參與公共事務，可為台東帶來耳目一新的改變。他強調，這次的選舉不是一場選舉，是一場改變台東的運動，而是台東夢的實踐，需要所有參選人共同努力。

(中國時報)

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