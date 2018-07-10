柯海選幕僚 殯葬業者參一腳

2018年07月10日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲力拚連任，公開徵選選舉幕僚， 短短一周就吸引近2000人投件，報名者不乏社工、教師、街頭藝人等，更有殯葬業者盼能貢獻一己之力，其中年輕族群占大多數，將於13日公布二階段人選，預計選出8至10位組成「柯氏兵團」，但最後仍視實際需求可能會有所變動。

年底選戰趨白熱化，各陣營積極招兵買馬，擅長打網路戰的柯文哲在臉書公開徵選成員，起薪4萬2000元，釋出發言人、隨行幕僚、社群經營和議題撰述等6項職缺，為了增加職位彈性也開放其他職缺，盼能廣納賢才，徵才令一出，短短7天就收到1839份履歷，其中又以20歲至40歲的年輕族群為大宗。

負責海選的幕僚指出，選戰主打開放共享，吸引各方人馬嘗試，包含教師、工程師、社工、殯葬業者、街頭藝人等，其中也有聾啞人士盼進入團隊，讓市府了解不同族群的需求，為了吸引評審目光，不少人提供豐富資歷凸顯實力，更有人直接製作3D影片為柯團隊獻策。

幕僚分析，1839件履歷中應屆畢業生占3成，20歲以上的年輕族群則逾5成，特別的是，45歲以上的中年族群也有占1成，除了期盼延攬各方人才，也希望藉此讓團隊了解不同族群的聲音，但礙於競選經費考量，最終錄取人數還會變動。

「當柯幕僚最好要妻離子散、沒有人愛！」近期藝人邰智源體驗柯一日幕僚，引發好評，但由於行程緊湊、工時長，邰笑稱再也不來了。幕僚對此表示，節目讓外界體認到幕僚辛苦的一面，團隊成員除了要認同柯理念，具備包容、對話及抗壓性等特質也是關鍵，二階段面試人選將於13日公布。

(中國時報)