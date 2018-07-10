第3選區12搶9 綠拚6席全上

綠營現任議員鄭金隆交棒媳婦彭佳芸（右），以無黨籍新人之姿參選；藍營王威元（左），頻頻現身侯友宜各區行程，展現強烈企圖心，兩人很有可能成為黑馬。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市第三選區（三重、蘆洲）議員選舉今年維持9席，目前藍綠營、時代力量加上無黨籍參選人至少12人角逐，由於三蘆選區向來被視為綠營鐵票區，綠營提名6席力拚全上，藍營則僅提名2席，在保守中積極爭取出線；無黨聯盟和時代力量仍有泛藍、綠勢力瓜分票源，鹿死誰手猶未可知。

三蘆選區現任議員中，民進黨提名李坤城、李倩萍、陳啟能、李余典、邱婷蔚等5名現任者，以及前台北縣議員林國雄的兒子林永鴻；民進黨老將鄭金隆則交棒主播媳婦彭佳芸，雖以無黨籍參選，仍形同泛綠勢力瓜分綠營選票。

國民黨部分提名兩席，除了現任者蔡明堂，另外，老將陳幸進今年不選，改由青年新人也是三重忠孝里長王威元披掛，除了青年參選形象加分，王威元也頻現身侯友宜新北市各地行程，看得出積極找母雞的強烈企圖心，讓爭取連任的藍綠現任議員備感威脅。

地方人士觀察，今年以來各黨參選人積極跑行程，現任議員狂打政績、政見，像是綠營的李坤城、李倩萍、陳啟能、李余典，無黨聯盟的李翁月娥等人，不是在廣告招牌強調政績，就是頻頻辦理市政會勘或活動，增加民眾支持。

不過，本屆第一高票當選的綠營議員邱婷蔚，4年來較少現身地方活動，就連選舉年到了，廣告招牌也是幾乎看不到，僅偶爾出現在電視台政論節目，競選策略迥異於其他現任議員。

黃桂蘭上屆代表藍營參選落敗後退黨，今年以無黨籍捲土重來，黃近日頻頻與無黨聯盟現任議員李翁月娥一同現身各式活動，立拚重返議會。

至於時代力量新北黨部執行長陳志明，和接棒綠營老將鄭金隆的無黨籍新人彭佳芸形成泛綠勢力，綠營有機會提6席中8席，但大環境不佳，也有可能引發票源瓜分的問題。

(中國時報)

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