4搶1香山區女將激戰

前新竹市社會處長陳雪慧（後排左二）轉換跑道選議員，不少身障友人出面力挺。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

年底新竹市議員之戰，女將競爭最激烈選區就屬香山區，應選6席含1席婦女保障名額，目前共有4名女將參選，雖幾乎是新人，實力卻不容小覷，預估票數都會衝高，甚至衝擊老將選情。

香山區是新竹市第3大選區，2010年起總席次從4席提升到6席，不過參選者始終陽盛陰衰，國民黨老將賀玉燕連任3屆，下屆以生涯規畫為由宣布不選，使香山區頓時成為兵家必爭之地，女選將也紛紛出爐，參選數較本屆呈倍數成長。

民進黨新竹市黨部提名原市府社會處長陳雪慧出征，陳具社工背景，在資源相對較匱乏的香山區備受期待，她雖背負市長林智堅幕僚光環，一路仍戰戰兢兢，日前成立服務站，標榜「助人，是我存在的意義」，不少她幫助過的身障者，主動前往力挺，場面溫馨。

國民黨方面則徵召已故議員王明魁女兒王寶文參選，無黨籍前議員林梅華捲土重來，再加上來勢洶洶的陳雪慧，戰略明顯指向婦女保障名額。

回顧2014年大選，香山區僅2名女性參選，賀玉燕得票數雖是該區第7名，但受惠於婦女保障名額，硬是擠掉第6名的黃彥儒當選，這次變成4搶1，競爭勢必更為激烈，甚至可能強攻前段班席次。

政壇人士分析，香山區選情結構不若其他選區複雜，現任議員多數是連任多屆的地方老將，藍營原本占半數席次，但賀玉燕不選，就看王寶文能否接棒成功，民進黨雖只提2席，但穩紮穩打，其他2名女將也來頭不小，戰局勢必愈演愈烈。

(中國時報)

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