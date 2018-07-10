大林鎮長選舉 愈來愈熱鬧

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中國時報
張亦惠／嘉縣報導

下屆嘉義縣大林鎮長選舉參選爆炸，代理鎮長葉和平已獲民進黨提名參選，鎮民代表陳春一當仁不讓，另有留美博士曾明宗宣布參選，捲土重來的簡志偉9日舉行記者會正式宣布以無黨籍參選大林鎮長。

前大林鎮長黃貞瑜換跑道擔任嘉義縣農會總幹事，由嘉義縣議員葉和平代理鎮長一職，葉和平已獲民進黨提名，也是大林鎮目前唯一獲政黨提名的參選人。葉和平表示，他擔任多年縣議員為民服務，對這次的選情相當有自信，目前尚未定調競選主軸，待8月底登記後才會對外發布。

頂著留美博士光環的政治素人曾明宗，希望藉由自己的專業能力回饋大林，曾明宗強調，自己「無包袱」的優勢能突破官僚體制為大林「開創新願景」，包括交通智慧化、活化老舊空間、改善蚊子館等問題。對於目前雙重國籍的身分，曾明宗說，若有機會當選，會毫不猶豫辦理放棄美國國籍。

連任3屆的鎮民代表陳春一表示，深耕基層12年多，實力紮實，雖無政黨奧援，但對自己的選情沒有影響。對於4人爭搶鎮長寶座，陳春一表示，愈多人參選，鎮民有更多元的選擇，此次競選主軸定調為「愛大林，護鄉親，一起來」，會延續目前鎮民代表任內爭取的建設。

2014年代表國民黨參選大林鎮長的簡志偉蹲點4年捲土重來。日前在鳳梨產銷失衡價崩事件替農民發聲，農委會主委林聰賢因此指抗議事件為政治動員。簡志偉表示，2016年已申請退出國民黨，此次是以無黨籍身分參選，4年來深耕地方為農民發聲，此次選舉主軸以大林特色農產鳳梨及竹筍命名，定調為「竹旺大林」，將繼續扮演弱勢代言人角色。

(中國時報)

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