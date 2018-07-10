斑馬寶寶復健 與長頸鹿一家親

2018年07月10日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

斑馬、長頸鹿一家親！台北市動物園中的斑馬寶寶「玲瓏」，去年7月順利誕生後，即被診斷出左後腿出現肌腱發育不全，為了讓「玲瓏」能妥善靜養，縮短復原時間，保育員特別將「玲瓏」與斑馬媽媽「華玲」安置在長頸鹿家族旁的場地，也意外培養出兩種動物的好感情。

查普曼斑馬媽媽華玲於去年7月23日產下女寶寶「玲瓏」，不料寶寶出生後，走動出現一跛一跛的情況，經診斷發現「玲瓏」因左後腳肌腱發育不完全，導致關節脫臼，需要適度的靜養，讓組識自然生長修復。

園方原規畫讓斑馬媽媽帶著「玲瓏」逐步融入家族，不過因為「玲瓏」狀況特殊，加上查普曼斑馬本性熱情，當有新個體出現時，會引發其他斑馬關注。

另外，雄性成年斑馬也可能因爭奪地盤和交配權造成衝突，考量種種原因後，園方決定將另尋「玲瓏」的靜養空間。

園方表示，最後挑了僅一牆之隔的長頸鹿家族，作為「玲瓏」的新朋友，新居所有通道可以直接通往長頸鹿戶外活動場，且空間廣大，成為靜養的最佳場域。

園方說，因為兩物種對空間利用模式不同，如長頸鹿偏好懸掛在高處網籠裡的樹葉，斑馬則多半利用低處的草架採食牧草，雙方各取所需，下次民眾到動物園，可觀察到斑馬、長頸鹿和樂融融的有趣畫面。

(中國時報)