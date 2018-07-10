觀海看山 也要樂在蝠中

新北市府動保處9日舉辦賞蝠記者會，同仁扮演蝙蝠俠與學童合演搶救 幼蝠短劇，有趣的劇情令人莞爾。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

蝙蝠常給人陰沉負面感覺，實際上牠是以蚊蟲為主食的益獸，新北市動物防疫保護處推出「2018新北生態賞蝠、樂在「蝠」中」活動，透過介紹蝙蝠、宣導救傷等人文巡禮，結合參觀蝙蝠洞等自然景觀，讓民眾深入瞭解蝙蝠生態。

「蝙蝠跟蝙蝠俠一樣，都是保護人類的正義使者！」動保處長陳淵泉說，受電影吸血鬼是蝙蝠化身影響，民眾普遍對蝙蝠觀感不佳，實際上部分蝙蝠雖然會吸食牛羊動物的血，但多數蝙蝠是以蚊子、昆蟲、老鼠為主食，是自然環境中維持生態平衡好幫手，以一隻成年蝙蝠來說，一天可能要吃進千隻蚊子，對人類幫助很大，蝙蝠如果沒被刻意打擾，也不會主動攻擊。

陳淵泉指出，新北市內東亞家蝠、折翅蝠及葉鼻蝠等種類繁多，葉鼻蝠鼻部像葉子而得名，身長約10公分，展翅可達60至70公分，是台灣特有的大型食蟲蝠類，這些蝙蝠棲息在東北角一帶，瑞芳區蝙蝠洞、五股德音國小、八里八里國中、雙溪區平林農場及金山區遠足農場等，都可找到牠們的行蹤。

陳淵泉也說，德音國小及八里國中棲息不少東亞家蝠，今年以來學童就撿到6隻從巢穴掉落的幼蝠，動保處與台灣蝙蝠學會特地造訪2間學校，找專家為學生解說蝙蝠習性、教導如何照護救傷撿到的幼蝠，透過生命教育讓學童更瞭解蝙蝠。

動保處結合瑞芳自然人文景觀，規畫一系列的賞蝠活動，9日市府宣傳記者會找來蝙蝠俠，與德音國小學童合演拯救幼蝠短劇，生動活潑的劇情與有趣的對話令人莞爾，陳淵泉說，民眾參加賞蝠活動，再上網打卡傳照，還有機會參加抽獎。

(中國時報)

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