吳益政牽動前新苓選情

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中國時報
／高雄報導

初選失利的民進黨議員蕭永達宣布不會脫黨參選，要全力投入輔選，高雄前金、新興、苓雅區藍綠大對決局面看似漸趨穩定；不過，小綠台聯推出人選，親民黨議員吳益政究竟要以無黨參選市長或回鍋爭取議員連任，都成為該區選情變數。

連任3屆議員的蕭永達，問政風格獨特，堅持理念，尤以堅持亮票無罪官司，徹底扭轉議長選舉改採記名投票而擁有死忠的支持者，初選失利後的動向一直備受選區矚目。

地方一度傳聞他會轉換跑道，披小綠戰袍出征。但他8日在陳其邁的前新苓區傾聽之旅活動，公開宣布不會脫黨參選，要全力輔選陳並支持黨提名參選人，令該選區參選人有如吃下定心丸。

蕭不脫黨參選，該區應選6席，看似回歸本屆選舉3大藍對決3大綠，由爭取連任的民進黨郭建盟、周玲妏與新人黃文益，對戰爭取連任的國民黨許崑源、黃紹庭與拚婦女保障席次的新人陳若翠；不過，台聯新人、也是目前已知最年輕23歲的參選人蔡鴻瑋，來勢洶洶，成為選情新變數。

另個重要的變數是宣布以無黨籍身分參選市長的現任親民黨議員吳益政，會堅持參選市長到底，或爭取議員連任。

吳益政表示，目前仍持續朝著競選市長之路前進，7月底將再自辦民調做為最終定案依據。他說，支持者看法不一，如果民調結果，參選市長支持度逾10％，其他條件也趨成熟，就會慎重考慮參選市長。

(中國時報)

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