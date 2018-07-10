培育電商鐵軍 150學員聚致理

2018年07月10日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

為培育新北市跨境電子商務人才，新北市經發局、台北市進出口商業公會及阿里巴巴集團合作舉辦「新北鐵軍培訓營」，包括致理、真理等6所大學同學及企業從業人員共有150名學員參加，課程將藉由2周的實際操練，累積同學電子商務實務經驗，成為各企業的儲備電商鐵軍。

開訓記者會9日在致理科大舉行，經發局長張 侇翩B阿里巴巴集團台灣分公司負責人傅紀清、北市進出口商業公會祕書長黃文榮等人都出席致詞，勉勵來自致理、景文、醒吾、真理、輔大、聖約翰等6所大學120位同學及30位企業人員，為台灣創造更好的競爭力。

黃文榮表示，未來能在全球的貿易上掌握機會、掌握成功，就是數位化，跨境電商是廠商走入國際舞台最重要的部分，希望結合學校、業者、廠商、政府共同來培育更多的跨境電商人才，讓台灣走出過去的外貿型態，未來在世界上成為貿易大國。

傅紀清指出，台灣下一步的競爭力就是把電子商務的DNA，通過新鐵軍開花結果，散播出去到更多的企業裡面，讓過去在台灣經濟奇蹟所積留下來的資源，通過數據進入另一個階段，阿里巴巴願意在台灣和更多的企業、政府、學校做更緊密的結合。

致理科大校長尚世昌表示，感謝新北市經發局、阿里巴巴集團、台北市進出口商業公會舉辦這個有意義的活動，這次的活動是標準的產、官、學完美結合，阿里巴巴創辦人馬雲曾說過「一個人走得快，一群人走得更遠」，相信在這次結合後，非但走得快，也走得遠。

(中國時報)