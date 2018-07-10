長榮女中虱目魚旗 比美鯉魚旗

2018年07月10日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

日本有鯉魚旗，長榮女中有虱目魚旗！長榮女中響應台南市政府文化局、台南企業文化藝術基金會的「布可回收、舊材新造」計畫，特別開辦縫紉課程，學生們不僅拿出不穿的舊衣服改製成束口袋，更利用台南在地紡織公司提供的廢布料，縫製成獨樹一格的虱目魚旗。

台南企業文化藝術基金會執行長葉重利說，服裝是世界第2大汙染產業，台灣1年產生6萬噸舊衣服，高達一半被當成垃圾燒毀，不僅浪費資源，更造成環境汙染；加上台南在地紡織業盛行，製作過程中常有剩餘布料，因此該計畫結合3大紡織業，由業者提供廢布料，從小學到大學執行舊衣、廢布料改造計畫，希望透過創新教育，扎根「綠時尚」的概念。

長女得知該計畫後，主動爭取並安排美容群科的學生參與，該群科重點課程除了美髮、彩妝、美體護膚外，也有飾品設計、服飾加工等課程，以精進整體造型能力，因此該校設有人手一機的縫紉設備，得以在基金會義工從旁指導下，執行改造計畫。

學生們事先將家中不穿的舊衣服帶到學校，將可運用的部位剪下，一針一線手縫成束口袋。但可別以為這是女學生的專長，男學生的手藝也不含糊，三兩下功夫，各種造型的束口袋便大功告成，時尚又好看。學生更進一步展開虱目魚旗創作，先將紡織公司提供的各種花色廢布料剪成魚身、魚鰭，並操作縫紉機完成立體的魚身，最後再用手縫補上魚眼，五彩繽紛的虱目魚旗即大功告成，比起日本鯉魚旗毫不遜色。

長女校長蔡玉敏表示，此次讓美容科學生縫製虱目魚旗，目的是希望能讓學生更認識在地文化。日本的鯉魚旗是為了家中的男孩子祈求身強體壯，長女的虱目魚旗則是為所有男女學生祝福。學生們縫製的虱目魚旗，將於開學後裝置在校園各角落，期盼他們快樂學習。

(中國時報)