老師涉公審學生 人本促解聘

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中國時報
／新北報導

人本教育基金會與新北市議員何博文9日舉行記者會，指控新北市某國小許姓教師，涉在上課時羞辱學生，甚至帶頭公審班上同學，同學間彼此糾察，還集體附和式的討好老師說「老師，您好漂亮」，嚴重影響學生價值觀；新北市教育局表示，已介入調查。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，某家長發現孩子睡前會哭，還說老師會要他面壁，偷偷錄下班級對話過程，驚覺事態嚴重，卻又擔心孩子被貼標籤，只能每天去導正其錯誤觀念，最後決定向人本投訴。

從家長錄下的上課對話，只要許姓教師羞辱或嘲笑某個同學，其他學生就會附和，許姓老師在課堂上指責一名把作業弄溼的學生很可惡，其他學生竟也說太可惡、超可惡的。

有學生爬籃球架，許姓教師在班級公審，同學附和竟說「你想死去死，不要害到我們就好」。

馮喬蘭說，學生長期在這種高壓環境，對人格有嚴重影響，她認為應該依法解聘許姓教師，也只有老師離開學校，孩子才知道錯的不是自己。

何博文也說，學生長期受到老師不當言行管教，是非價值嚴重混淆，教育局應該啟動專案輔導，幫助孩子重建價值觀。

教育局副局長黃靜怡指出，此案學校及教育局過去未接獲相關陳情，已籌組調查小組逐一釐清，依情節輕重予以申誡至記過等處分，最重可解聘；除依法啟動相關調查，另責成校方針對學生部分啟動個別及團體輔導機制。

(中國時報)

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