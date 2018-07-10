以蚊治蚊 國衛院防治登革熱

2018年07月10日 04:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

施放埃及斑蚊可防治登革熱，你聽過嗎？國家衛生研究院引進國外技術，在雄蚊體內植入沃爾巴氏菌，即可抑制子代蟲卵孵化，去年底設立蚊子工廠持續研究，將來若能大量釋放，不但讓病媒蚊「絕子絕孫」，更可避免用藥對環境造成傷害。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心副執行祕書陳俊宏指出，沃爾巴氏菌（Wolbachia）廣泛存在於自然界，包括蝴蝶、果蠅等逾7成昆蟲都有，對人體更無任何影響，科學家卻發現，帶有沃爾巴氏菌的雄蚊與雌蚊交配，產下的蟲卵竟無法孵化。

美、星、陸、泰、澳洲、巴西、越南等國近年皆進行沃爾巴氏菌病媒蚊防治田間試驗，新加坡2017年4月至10月釋放帶菌的埃及雄蚊，半年後蚊子密度下降50％，大陸廣東實測也發現，斑蚊孵化率從近90％大幅降至1％。

為深入研究，國家蚊媒傳染病防治研究中心台南中心去年9月設置蚊子工廠，進行埃及斑蚊雌雄蛹分離，並運用顯微注射技術植入沃爾巴氏菌，預計年底產量可達每周10萬隻。

「『以蚊治蚊』也許是可行的登革熱防治新招！」陳俊宏表示，雄蚊不會叮人，大量釋放也不至於造成民眾困擾，且初期可規畫小範圍試驗，以觀察後續效應；現正進行法制程序，待正式公告即可將沃爾巴氏菌列入法定環境用藥微生物製劑。

(中國時報)