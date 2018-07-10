以蚊治蚊 國衛院防治登革熱

友善列印
中國時報
／高雄報導

施放埃及斑蚊可防治登革熱，你聽過嗎？國家衛生研究院引進國外技術，在雄蚊體內植入沃爾巴氏菌，即可抑制子代蟲卵孵化，去年底設立蚊子工廠持續研究，將來若能大量釋放，不但讓病媒蚊「絕子絕孫」，更可避免用藥對環境造成傷害。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心副執行祕書陳俊宏指出，沃爾巴氏菌（Wolbachia）廣泛存在於自然界，包括蝴蝶、果蠅等逾7成昆蟲都有，對人體更無任何影響，科學家卻發現，帶有沃爾巴氏菌的雄蚊與雌蚊交配，產下的蟲卵竟無法孵化。

美、星、陸、泰、澳洲、巴西、越南等國近年皆進行沃爾巴氏菌病媒蚊防治田間試驗，新加坡2017年4月至10月釋放帶菌的埃及雄蚊，半年後蚊子密度下降50％，大陸廣東實測也發現，斑蚊孵化率從近90％大幅降至1％。

為深入研究，國家蚊媒傳染病防治研究中心台南中心去年9月設置蚊子工廠，進行埃及斑蚊雌雄蛹分離，並運用顯微注射技術植入沃爾巴氏菌，預計年底產量可達每周10萬隻。

「『以蚊治蚊』也許是可行的登革熱防治新招！」陳俊宏表示，雄蚊不會叮人，大量釋放也不至於造成民眾困擾，且初期可規畫小範圍試驗，以觀察後續效應；現正進行法制程序，待正式公告即可將沃爾巴氏菌列入法定環境用藥微生物製劑。

(中國時報)

蔡啟塔父子檔 聯手參選 錕P無奈「耶穌也是被門徒賣掉的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。