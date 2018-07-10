錕P無奈「耶穌也是被門徒賣掉的」

2018年07月10日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

宣布參選台北市長的台大教授李錫錕，過去臉書粉絲專頁「Power錕的紙牌屋」有多達70萬粉絲追蹤，不過日前卻無預警關閉，隨後錕P學生、粉絲團小編爆出李積欠團隊60萬元費用，錕P嚴正否認，反被小編告「誹謗罪」。李錫錕9日回應，不知道哪句話構成誹謗，針對師生關係決裂，他無奈說「耶穌也是被門徒賣掉的。」

李錫錕原粉絲團小編在PTT發文指出，「Power錕的紙牌屋」原就是粉絲成立的粉絲團，不是個人粉專，錕P決定投入選戰後，小編團隊全力輔選，工作內容包含隨行、政見和影片製作等等，去年9月起李錫錕每月都會提供相關費用給團隊，不過雙方合作關係在5月底結束，李至今尚未支付工作費用60萬元。

不過，李錫錕出面嚴正否認，指稱小編團隊開價960萬要他買回「Power錕的紙牌屋」，但他沒答應，過去很相信學生，要他付多少就給多少，60萬是因小編團拿不出經費細目才未給。不過，此話引發原小編不滿，昨天一狀告上地檢署，指控李在媒體發言構成「誹謗罪」。

李錫錕昨無奈指稱，他不曉得哪句話構成誹謗，但尊重學生的決定。從去年9月到現在，他陸續付給小編團隊300多萬元，雙方沒有簽約，學生報多少就給多少，但5月分帳目沒有細項很奇怪，只要對方提供單據，「60萬我會給。」

至於被學生提告作何感想？李錫錕說，「不要忘了，耶穌是被門徒賣掉的。」但他強調，老師不會跟學生計較，也不想走法律程序釐清粉絲團究竟歸誰，現在有另群同學幫他經營新粉絲團「李錫錕POWER台北」，未來會專注參選，已在北平東路成立競選總部，預計7月底啟用。

(中國時報)