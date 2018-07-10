董雲裳人去 兩岸管理樓空

2018年07月10日 04:11 中國時報 沈呂巡

美國國務院亞太事務代理助卿兼提名人董雲裳日前忽傳將退休，台北似乎也為之一震。董氏以代理名義主持包括北韓、中國等事務的亞太局達14個月，實為不易。尤其董氏主張的對兩岸關係「穩定管理」模式，更值得我們懷念。看看日前忽然由我們國防部主動發布美艦經過台灣海峽的新聞，令人好奇怎麼美軍的行動由我們發布而後由美方證實，是否以另類的台美合作來對兩岸關係「穩定管理」？

以美國軍艦在南海的強硬作風，即使中國主張主權的島嶼領海都要故意闖入，以主張航行自由，而台灣海峽一大片是真正公海，美艦過去會故意避開令人難以想像，恐怕只是通過不聲張罷了。這次通過及宣布的方式自然意在言外，即對中國機艦頻繁繞台表達警示，及對我安全的關切。但我們應注意美軍方發言人對兩艦行動的定位只是「平常穿越」（routine transit），並非如以前第七艦隊的「例行台海巡邏」（regular Taiwan patrol）。

但這是不是美國重新以軍力介入台海之始，中國又如何反應，恐怕現在都太早定論。可以想像的是：既然中國機艦繞台已漸成常態，可數日一起，或竟一日數起，而美艦僅偶而穿越台海，雙方在「量」比上必懸殊，在「質」的方面，美方恐一時之間又只能稱平常穿越，則台海聲勢誰占上風，是否將導致緊張遽升，我們自應先有了解與準備。

董氏在亞太局做了4年多，最主要的業管就是美國跟兩岸的關係。她也是我個人於役華府時的對口官員，專業素養及口才均佳，處事尚稱公正合理。她如果有留下任何可長可久的遺澤，應首推2015年5月所做的台灣政策演說，其中將台灣定位為一個美國可維持「廣泛、持久及互利關係的重要夥伴」，而認為在馬政府任內「美台關係從未如此之佳」，因為雙方密切合作的重要元素之一即在於「對兩岸關係的穩定管理」（stable management）。

川普上台後，董氏的台灣定位尚續受引用，但其「美台關係從未如此之佳」及盼持續「對兩岸關係的穩定管理」則從未被美方重申，因兩岸關係已急速惡化，哪裡還談得上「穩定管理」，更無從使台美關係回復最佳狀態。她當初代表美方所盼我們下屆政府能持續的「模式」，已蕩然無存。

回顧《台灣旅行法》通過之際，亞太局（時為董氏主持）的異常聲明，5大段中有2段是強調鼓勵兩岸對話，以達致「兩岸人民都能接受的和平解決」，等於無限上綱；中間一段竟說美行政部門與國會各自獨立，任一方不得「控制或代表另一方發言」，這簡直要產生憲法爭議了。

而董氏在提名聽證會中，兩度被問及是否支持《台灣旅行法》下的高層互訪，她只答說支持美國與台灣強勁的非官方關係，與持續已有的美國各類人士訪台。這樣的亞太助卿提名人與鷹派的國會議員及鷹派的國務卿自然格格不入，路線之爭頗明顯。

回頭看看我們政府對卸任AIT處長的逾常酬謝─總統親頒大綬勳章，外長又頒特種外交獎章。其他駐台使節會怎麼想，他們都有嗎？但是受勳者的輕佻謝詞（難道他真要留下來做台大校長嗎？）和我方作法南轅北轍。我們對新任AIT處長的歡迎聲明中歷數他過去任副處長時的「貢獻」，其實這兩位新舊任處長的「成就」，大概都是董氏主持亞太局對台事務時的業績。可惜董雲裳主張的「穩定管理」模式，如今卻已不再了。（作者為前駐美代表）（全文請見中時電子報）

(中國時報)