申請入學考科減少 競爭反更激烈

2018年07月10日 04:11 中國時報 林建甫

為了減輕高中生的壓力，日前大學聯招會公布108學年起大學繁星推薦及個人申請入學招生，學測採計科目將調降至最多4科，最少1科。但這樣的改革真能減少壓力？真能更好取才？真能順應時代潮流？

現在台灣的大學入學，分成1月分的考學測，用來作為繁星推薦及個人申請入學的基礎；7月的考指考，成績作為各科系依自行要求的標準篩選入學。學測的考試內容就是高一、高二的課程範圍，而指考的範圍則是包含高三的課程。然而各大學開放越來越多的名額在申請入學，指考名額已經大量減少，因此任何學測的變革對考生及未來高中學子都會有相當的影響。

一般直覺的推測，「5選4」的制度調整後，則屬於社會組的學科就不會採計自然，而自然組的科系就不會採計社會，因此好像可以減輕考生負擔。從大學聯招會目前公布明年申請入學的情況來看，有744個系組將採計3科，占全部申請入學的3成8，其次為4科，共有688個系組，占了3成5。對比107學年共有622學系採計5科，確實將有一部分的學生可以選擇放棄其中一科，專攻自己的強項，看起來更好像可以減輕考生壓力。

然而各科的競爭勢必會更加激烈。一來減少考科，對高手而言，專精的科目有更多時間準備，單科的頂尖分數會提高。二來對所有考生而言，採計科目變少，考試時要更小心，簡單題目更不能錯，「容錯率」更低，熱門校系可能科科都要考高分才有機會。因此，是否真能減輕高中生的壓力？恐怕難如聯招會所願。

選擇5科都考的學生也許也不會減少，因為「5選4」制度調整後，各大學科系採計科目不同，如某校商學院採計國英數自，另一校則採計國英數社，學生仍會選擇讀5科。要減輕考生負擔，仍只是奢談。

若從各學系招生的角度來看，「5選4」也加大了各學系招生篩選的難度。現在的甄試入學，第一階段的篩選步驟全是依靠級分，先是檢定篩選，其次是倍率篩選，再透過加權計算將總級分比序挑人；而「5選4」讓篩選的可變條件變少，超額篩選的機會變更大，原本超額篩選總分為75級分，若改成只考3科共只有45級分作為篩選標準，「量尺越粗，就越難細量」的問題會被擴大。

另外一個嚴重的問題就是高中生的提早分流，因為社會科的學生不用再準備自然，自然組的學生不必讀社會。這就回到多年前，台灣的學生在考試制度下，都只是專才而難有跨領域的人才，這是違背現在的時代潮流。

因為現在的數位經濟浪潮快速席捲全球，不僅世界是平的，網路的世界已沒有國界之分。不少專家學者也都疾呼學生也都應該成為「π型人才」，培養第二專長。國家應重視「跨學科知識需求」的通識教育，培育複合型人才，或有整合能力的通才，而不是專才，讓學生將來在應付複雜多變的世界時，具有轉化知識的能力。提早分流對這些目標是有傷害的。

準此，也有些科系可能覺得跨領域真的很重要。因此會有些科系選擇社會、自然都應該計入4科之中。那該放棄什麼？最可能的就是國文，因為英文、數學的努力鑑別度是比較可信的。「一分耕耘、一分收穫」比較可能發生在英文、數學的努力學生身上，這也跟他（她）未來大學的學習相關性更大，因此就傾向捨掉國文。當自己國家的語文被割捨時，我想這也絕不會是聯招會大員或社會賢達所樂見的。

因此，我認為「5選4」這樣的改革是沒有意義的，甚至引起不必要的困擾。我在前述的專欄文章中曾建議，改革大學入學重要的學測部分應該是級分制的變革。現在級分的標準化用分數等距切割，因試題難易不一，每年分數起伏不定，造成各級分人數不均，也造成困擾。級分標準化應用人數切割，讓各級分的人數固定，這樣的排序更有意義，也就不會受考題難易影響。另外要增加鑑別度，各科應不只是15級分，而是縮小量尺增多級分，每科成為30級分、50級分，甚至恢復100級分都可以。畢竟大學入學公平公正，還是大家最期待的。（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)