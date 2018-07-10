2018年07月10日 04:11 中國時報 龐建國

中美貿易戰開打，衝擊會有多大，全球剉咧等。川普動作如此蠻橫，除了個人行事風格之外，也仗著美國民間有一股恐中、反中的情緒，擔心不斷壯大的中國會在不久的未來超越美國，終結美國的霸權。

但美國這番大動作是否會打亂大陸的發展布局，中挫習近平中華民族偉大復興的強國之夢？此事現在雖然難以斷言，但有些跡象顯示，大陸已非吳下阿蒙，領導班子更不是省油的燈，川普的不按牌理出牌，固然會對大陸造成不少干擾，但大陸的後續發展應該會是「形有波動，勢仍向好」。

大陸撐得住的底氣之一，是領導沉穩。從就任美國總統以來，川普的善變和浮躁再加上處處強調「美國優先」，已得罪許多盟友和非盟友，讓美國的國際信用大打折扣，這會讓美國更難聯合國際力量以成事。相對地，大陸的領導班子表現得頗為冷靜理性，在國際交往上，強調互利共贏，高舉自由貿易大旗，廣結善緣之餘較能得道多助。

大陸的底氣之二是社會凝聚力高。川普靠美國右派民粹氛圍起家，比保守主義更加極端，且越玩越過火。但美國仍有深厚的自由主義傳統，這些人對川普十分厭惡，經常找川普的碴。結果就是美國社會很難同心協力辦事。相對地，大陸民眾在中美貿易摩擦中，有著「共赴國難」的共識，中興通訊事件的挫折，反而激發了大陸人要爭氣的決心，這股動能不可忽視。

大陸的底氣之三是成長潛力還有頗大的待開發空間。川普的排外傾向已引起美國移民菁英和國際間的反彈。往後的美國是否還能標舉「美國夢」，廣納天下奇才恐怕得畫上問號。而大陸還有許多本土的人力資源待開發，「千人計畫」和「萬人計畫」正在為國際高端人才打造「中國夢」，人才薈萃的吸引力方興未艾。

當然，這三大底氣並不意味著大陸的強國之夢可以一帆風順，如何讓國際間對於中國的成長壯大不憂懼、不排斥，是北京須正視的課題。可喜的是，大陸領導階層已有了這方面的體會，正約束網路上激進的自大言論，對中國前景的描繪轉趨低調，就是正面的訊號。畢竟，強國之夢要行穩方得以致遠。

（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)