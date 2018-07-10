只能貪黨與笨黨二選一？

2018年07月10日 04:11 中國時報 邱師儀

2018年六都市長選舉，國民黨到目前為止打得有聲有色的僅有新北市侯友宜與高雄韓國瑜，原本可拉高標準參選的台中與台北，最後都還是推出舊國民黨味道的候選人。由於江啟臣與蔣萬安未能出馬參選，整體看來，國民黨只能算是改革推一半，無法竟全功。甚至戰將型的新竹林為洲，儘管民調聲勢最高，仍無法受到吳敦義主席的青睞，更是國民黨這次選舉的最大敗筆。

不過反過來講，侯友宜與韓國瑜兩人的選戰節奏，隨著蔡政府執政天怒人怨，年金改革加乘最近的水果之亂，侯的聲勢仍不因民進黨扒糞式的攻擊而受到傷害，清理戰場之後可望盤升。至於韓國瑜則由於開始的期望值低，打起選戰來無拘無束，四處吃滷肉飯，也把不少「深綠老闆吃成深藍」。

嚴格說來，韓國瑜、侯友宜都是「新國民黨」，盧秀燕與丁守中雖然都是老立委，但在過去從來都不是主流派，而台南市長參選人高思博也只能算是國民黨青壯派，因此這次國民黨的選舉，理論上有機會與過去的舊國民黨切割，但可惜的是，這個黨仍有一個最大的舊勢力：黨主席吳敦義。

吳主席上任以來的自由放任外界已有許多批評，但這裡的重點是：吳敦義所代表的那個國民黨，在過去連結地方派系，淪為黑金政治孳生的溫床。這些黑金政治在各地幾乎都已經繁衍至第二代，從北到南，有些第二代拿國外學歷，多少讀了一點書，思維上的確也與父執輩有所不同，雖然不能說完全斷了那些黑金血脈，但至少是國民黨擺脫黑金的契機。

近日，前雲林縣長張榮味因涉及林內焚化爐案收賄3000萬，遭判刑8年定讞，準備入監服刑，其參選雲林縣長的胞妹張麗善為其辦餞別會，現場來了1000多人，張榮味不能免俗地大喊綠營司法迫害。

但別忘了，此案起訴與審理的大部分時間都在馬政府時期，張家在雲林地方實力雄厚，其實暗示著台灣清廉政治最大的障礙還是選民的素質和法律意識。

台灣越往南民風越純樸，情都是放在法前面，也因為這樣寵壞了舊國民黨。前南投縣長李朝卿甚至連莫拉克風災重建南投的救命錢都貪，二審被判22年。這些舊國民黨的各地黑金，彷彿蛀蟲一般，長年下來嚴重侵蝕人民對於國民黨的信任，終至讓國民黨落魄至此。

當然在阿扁作為最大對照的情況之下，不是說民進黨就不貪汙，但與其說民進黨也貪汙，不如說民進黨執政最大的問題是執政前選舉都很猛，執政後不但小事如農產運銷與產地價格都顧不好之外，偶而還會出現落漆的政務官，大落漆如前教育部長吳茂昆拔管拔到自己「到此一遊」，小落漆如近日國發會副主委邱俊榮在北捷一失手就拍了妙齡女子的美腿35張。

我們到底是要貪的政黨還是笨的政黨？無奈的百姓似乎只能看看柯P茶餘飯後解悶。國民黨新生代看到張榮味與這個黨的過去，應該加倍警惕才是。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)