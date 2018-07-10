私校亂源正是教育部

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中國時報
林騰鷂

4名亞太創意技術學院學生日前委任律師，向苗栗地方法院提出假處分聲請，要求校方須提供師資、設備、必選修與實習課程等相關資源，確保學生取得學位之權利，這是高教史的破天荒。

亞太創意技術學院在2001年時因弊案，由教育部派駐公益董事接管，但因公益董事未能秉公辦學，在2016年將學校轉交怡盛保全集團指派的董事會，今年5月因董事長辭職，財務發生問題，亞太董事會更在6月10日宣布於7月底停辦，將科系停招、要求學生轉學、資遣教師，但教育部一直未能正視並妥善處理，逼得學生不得不出此「上」策。

無獨有偶，今年3月曝光的「贊助台灣觀光學院金額信託要件」顯示，「金額匯入台灣銀行後，台灣觀光學院現任所有董事依法定程序分四批辭任，並依序補選由台灣運動彩券公司所推薦之董事。」這個由教育部派駐的公益董事，洽商台灣運動彩券公司「捐助」6000萬元，就可取得台灣觀光學院董事席次，支配淨值近8億元的公共資產，教育部實難辭其咎。

這些因少子化危機造成的亂象，禍源就在教育部違憲獎助私校。憲法第167條規定，國家對於私人經營教育事業之獎勵或補助，僅限於優良者。而教育事業是否辦理完善，成績優良，在民國63年制定的《私立學校法》第44條第1項中有10款規定，以為準據。但在今日的《私校法》第56條第1項卻只有6款，且不要求「董事會確能寬籌經費」。以致私校辦理成績不優良、董事會未寬籌經費者，也仍能獲得國家補助。這是教育部敗壞教育的開端。

特別是，《私校法》在民國86年全文修正時，把《私校法》第1條「獎勵私人捐資興學」之規定，改成「鼓勵」私人興學。這種由「獎勵私人捐資」之意旨，改成「鼓勵」，且未要求私人「捐資」，乃造成今日私校浮濫設立之禍害。

還有一項離譜的規定是現行《私校法》第48條：「私立學校因校務所需公有、公營事業或財團法人之土地，學校法人得專案報請學校主管機關會商土地管理機關或目的事業主管機關依法讓售或租用」，把民國63年《私校法》第47條附有「經主管教育行政機關核准立案五年以上，辦理成績優良者」，才可「獎勵」的條件規定完全刪除。而好笑的是，此一原本放在《私校法》「獎勵」章之規定，卻改放在「監督」章中。教育部這種法制作業的荒唐，也造成不少台糖公有土地被濫用之禍害。

國內私校的師資、設備、學術聲譽一般均不如公校，但卻比照美國私校，向學生收取兩倍於公校的學費。又私校校長多支領近於教育部長及公校校長兩倍的薪資，也正是教育部的放任所致。（作者為律師）

(中國時報)

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