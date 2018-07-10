2018年07月10日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨重返執政以來，蔡英文的表現和馬英九的政績就成為相互關聯、變動不居且深值玩味的議題。馬英九執政時期，兩人就常被拿來比較，如今蔡是現任總統，她的施政理念與決策影響當然是最重要的現在進行式，馬身為卸任元首，理應成為淡出政壇的過去式，歸於沉寂，但蔡英文聲望與支持度不斷下滑，馬英九的人氣卻逐漸攀升翻紅，擁戴他再戰2020總統大選的呼聲不輟。

最近的馬英九，從新創立基金會被視為「影子內閣」，到笑稱「馬哈地92歲，我才68歲」，面對熱情支持者聲聲「勸進」，他始終保持不承認、也不否認，進退任憑人說，似乎有意替自己醞釀劍指未來的想像空間，然而，這真的是馬英九第二次政治春天嗎？他自己真的也是這麼想的嗎？恐怕沒有那麼簡單。

馬英九卸任總統後，竟能從票房毒藥變回人氣偶像，所到之處大受歡迎，乃至出現希望他再選總統的呼聲，其實只是民心對蔡英文政府失能的失望，所產生的一種對前任者的懷舊感與心理補償。這種透過時空距離轉換下產生的情緒發酵與感覺的渲染，未必是理性真實的認知，而這幾乎也是泛藍陣營許多民代的共識。

換言之，蔡英文如今做得差、搞得民怨沸騰是事實，但未必就可證明過去馬英九做的都對。試問，馬執政末期那麼多備受詬病的政策作為、個性風格，種種評價可有改變？最近馬英九批評將核四燃料棒運回美國是一個錯誤的決定，但面對攸關國安的能源政策，當初是馬英九選擇封存核四，讓蔡政府執政後得以順勢終結，導致台灣能源需求陷入困局，如今卸任面對蔡送出燃料棒，馬又有何資格數落別人的政策錯誤？馬自己可有表態後悔核四封存的決定？

馬的執政功過自有公評。他對兩岸新局的開創與拓展交流，以及在兩岸默契下「外交休兵」所獲致的國際務實空間，的確值得讚譽肯定，但他未能進一步推動兩岸和平協議，面對服務貿易協議的爭議，不能當機立斷突破民進黨的杯葛，終於釀成太陽花學運顛覆兩岸交流成果，讓兩岸融合功虧一簣；面對國民黨這百年老店，馬大力打破地方派系，除弊卻疏於新血的傳承建設，導致黨組織力量徹底崩盤，結果不僅痛失政權，更讓國民黨淪為一盤散沙、人才匱乏的虛弱在野黨。

馬英九當了8年總統，歷史巨輪曾經給了他難得的機遇與挑戰，他曾締造一段輝煌，卻錯失歷史機遇，應為而不為、瞻前而顧後，未能創建兩岸和平與台灣永續發展的長治久安基礎，讓「清廉而無能的好人」成為他的標記。馬英九終究還是馬英九，如果他真想再選總統，就要先推翻舊的馬英九！

馬英九現象不免令人想到另一位最近也是很忙的前任總統陳水扁。馬、扁兩人主政時風格截然不同，馬清廉卻懦弱無能，扁執行力強卻貪得無厭、官司纏身，如今兩人都有不甘寂寞、重出江湖的意味。不同的是，陳水扁如今以保外就醫之身，不斷跨越法治紅線，頻頻點評時政罵當道，現身政治活動挺台獨，一切言行擺明是為了壓迫蔡英文能給予特赦，這是以政治施壓法治。馬英九則是面臨司法部門重啟舊案、加大力道追殺，儘管至今尚無太大「斬獲」，但論者認為，民進黨必須回應深綠支持者壓力，也要對蔡政府執政不力轉移焦點，必將竭盡全力影響司法讓馬英九入監，因此外界乃有馬的積極動作其實是為了彰顯其政治影響力以抵擋司法追殺的看法。

前總統仍活躍在政壇上，企圖展現影響力，實非民主國家的常態。憲法及相關法律並未限制總統隔屆再選，但在建立權責分明的憲政體制、理性傳承的政治運作上，終歸不是正面、值得鼓勵的政治文化。

當然，歷史開了馬英九一個玩笑，讓他在卸任後竟然出現了顛覆性的毀譽，但歷史既無情也有情，他和真正關愛、支持他的支持者，應該都有足夠的智慧去理解現在所謂的「馬英九現象」，不要做出錯誤的解讀。相對地，中道理性的社會力量也應給予馬英九該得的公道與公平，絕不能讓政治性的司法追殺顛覆是非、製造衝突。

(中國時報)