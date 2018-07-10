2018年07月10日 04:11 中國時報 主筆室

國發會副主委邱俊榮在台北捷運西門站偷拍陳姓女子短裙照片，因而丟官，當事人已到派出所製作筆錄，並對這位政務官提出妨害祕密告訴。

民進黨政府應該請那個鑑定阿扁身心狀況的醫療團隊來鑑定邱俊榮的身心狀況，或許能對邱俊榮為何連拍了35張美女照片做出一番新解，為邱俊榮脫罪。

我們當然不能用「食色性也」的角度來看這件偷拍案，但我們也很同情邱俊榮。現代的手機拍照功能很強，又很方便順手，一般人要搞偷拍很容易，能像邱俊榮這麼偷拍，又輕易被旁人識破，當場抓個正著的實在不多。這也顯示，邱俊榮不常幹這種事，是個手生。

重點在於邱俊榮事後解釋說，他是「拿手機聯繫朋友時，不慎失手拍到該位女士的背影」，是「無心造成的」，但他連拍了35張，要說是失手或者不慎，很難。

首先，邱俊榮手裡拿的手機，再怎麼打算聯繫朋友，按的APP也是電話，手機螢幕出現的畫面是電話按鍵或聯絡簿，不會是照相機的畫面。而且，邱俊榮的手機什麼地方都不對準，偏偏就對準一個短裙女性，難以令人置信。

或許他的手機具有外人還不知道的新科技─自動導向功能，鏡頭才會自動對準女性。但是他對著女性連拍了35張照片，看來只有一種可能，就是邱俊榮的手指連續不自主發抖，抖來抖去的，就抖了35次。

既然民進黨陣營有一個專門鑑定陳水扁手抖的醫療團隊，我們建議，找這個團隊來看看邱俊榮，或許可以洗刷他偷拍的冤情。

(中國時報)