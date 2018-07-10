2018年07月10日 04:11 中國時報 高源流

民進黨是什麼？是個遇有選舉就變臉的東西。今年底的縣市長選舉，也就是民進黨表演變臉的舞台。雙北市長的選戰，民進黨陣營掩不住內心的焦躁，絲毫不顧自己臉面地急批柯文哲、猛打侯友宜。民進黨可能忘了，他們今天罵的這兩人曾是他們急欲拉攏的菁英。

這個變臉黨可以健忘，我們可還有記憶。4、5年前的柯文哲，醫生從政、聲名大噪的時候，民進黨從上到下，把柯文哲捧上了天，就只差沒有把柯文哲尊稱為聖人。柯文哲講的每一句話，民進黨人都喊對，柯文哲做的每一個動作，民進黨人都稱頌。

於是，民進黨一再透過各種管道和方式，力邀柯文哲加入民進黨。這樣的入黨邀請，到今年還有，但柯文哲始終如一，沒有同意加入民進黨。如果說柯文哲會從過去民進黨嘴裡講的好人，到今天變成民進黨人眼中的壞傢伙，柯文哲拒絕加入民進黨，讓民進黨死了心，就是個轉折點。

柯文哲心裡應該最清楚，他如果選擇加入民進黨，民進黨將一如既往，歌聲一致，齊唱他柯P英明，絕對不會有民進黨人嚴打柯文哲的施政不佳，追問柯文哲3000萬房貸是用什麼錢還清的。當然，柯文哲如果真的選擇每天吃滷肉飯，民進黨人也不會罵他裝窮、太假。搞不好，他登門吃飯的那家滷肉飯店，會成了民進黨人朝聖的聖地。

新北市的侯友宜也一樣。讀警校、當刑警，在民進黨阿扁執政時期，當到了警察最大的官─警政署長，又在國民黨最衰的時候，去當國民黨主政的新北市副市長。現在，國民黨趴在地上，正想站起來喘口氣的時候，侯友宜選擇代表國民黨和掌握中央執政權的民進黨對抗、選新北市長。

侯友宜優不優秀，做事盡不盡職，有沒有把警察當好，會不會貪贓枉法，民進黨最清楚。民國91年民進黨阿扁當總統的時候，為了拉攏台灣各界具影響力的人士，搞了一場菁英入黨的大戲。

所謂菁英，當然就是社會或政界頂尖優秀的人士。那時候擔任桃園縣警察局長的侯友宜，就因為表現優異，普受各方好評，而成為民進黨菁英入黨的積極爭取對象。很特別的是，當年許多有意藉民進黨這個台階升官的警界高官，成了民進黨的菁英，就只有侯友宜選擇站在菁英的門口沒進。即使如此，民進黨政府還是由當時的行政院長蘇貞昌，任命侯友宜為警政署長。

這樣的任命，對警界外行的人會視為拉攏。但只要熟知警界生態的，會認為這是一種無奈的選擇。因為侯友宜當時在警界的表現，無人出其右。陳水扁、蘇貞昌只能選擇他。

民進黨當年的無奈選擇，變成今天的悔恨交加。蘇貞昌在任命侯友宜當警政署長的時候，他應該從來沒有想過有這麼一天，他會代表民進黨和侯友宜對陣，競選新北市長。

就這樣，民進黨眼中的菁英、急欲拉攏的人才，一下子被他們罵成是幾億的探長，就連他老婆家擁有1棟租給文化大學的宿舍，也被拿來當政治炮火痛打。以民進黨這種變臉打法，將來可能有這麼一天，連阿扁319槍擊案的那兩顆子彈，民進黨都可能會拿來罵侯友宜。

柯文哲沒有變，侯友宜也沒變。他們能從民進黨眼中的菁英，現在遽變成他們嘴上罵的糞土，沒有別的原因，就是他們沒有加入民進黨。一個變臉如翻書，好壞由他說的政黨。

(中國時報)