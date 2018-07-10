2018年07月10日 04:11 中國時報 葉慶元

法學界引頸企盼的《公司法》修正案，歷經3年終於由立法院三讀通過。此次修正最重要之精神，乃在於允許公司經營有更大的彈性，例如允許非公開發行公司得發行無面額或低面額股票，以及多元特別股（如一股多權、黃金股、特定事項表決權股）、可轉換公司債、附認股權公司債。這一方面使得非公開發行的傳統中小企業乃至於新創業者，在募集資金上可有較多的選擇跟彈性，二方面也有助於公司經營者在確保經營權的情況下對外募資，此對於僅有技術、專利卻欠缺資金的新創業者，尤其重要。

另一方面，在修法以前，僅有「閉鎖性股份有限公司」得以1年為2次盈餘分派或虧損撥補，本次修法讓所有股份有限公司均得以1年為2次盈餘分派或虧損撥補，此不僅讓股份有限公司經營有更大的彈性，也有助於吸引外資投資獲利穩定之公司。

再者，鑑於新創事業不少是個人創業，政府或法人股東所投資設立之公司往往僅有單一股東，如需設置董事會徒增管理成本。此次修法規定此類公司得不設董事會，僅置董事1人或2人，且可不設置監察人，對於減省公司管理成本、增益公司經營效率，不無助益。

此外，鑑於過往許多股東會決議之爭訟，係源自於公司在股東會上以臨時動議的方式突然提案並進行表決，造成少數股東措手不及，無從反對及回應。本次修法特別針對「股份有限公司減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資」此等重大事項，均明訂應在股東會召集通知予以列舉，並說明主要內容，以保障股東權益。

還有，針對違反股東會召集程序、受理股東提案權、董監事候選人提名、備置提供股東名簿等違法情事，此次修法大幅提高公開發行公司的違法責任－得處公司負責人24萬元至240萬元之罰鍰。

最後，此次修法有兩個「個案修法」，一個是為了「SOGO案」，修正《公司法》第9條，規定公司負責人、代理人等以偽造文書等方式辦理設立或其他登記，經判決有罪確定，利害關係人亦得申請中央主管機關撤銷或廢止其登記；另一個是為了大同公司，修正《公司法》第173-1條，規定繼續持有逾3個月之過半數股東，得自行召集股東臨時會。前者雖然經主管機關表示不溯及既往，但仍難免會影響進行中的爭訟案件。

此外，所謂「大同條款」更出現《公司法》與《證券交易法》規定衝突的情況，更可見為解決個別爭議而進行修法，實非妥適，其中有無立法委員藉機收取政治獻金等情事，頗值得玩味。

此次修法仍須等行政院另行發布施行日期，故不會立即生效；建議公司應立即尋求專業諮詢意見，以提前因應，一則避免觸法，二則一旦新法上路，可立即享受相關的彈性與商機。（作者為律師）

(中國時報)