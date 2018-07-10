可以救空汙 不能耍蠻橫

2018年07月10日 04:11 中國時報 陳雄文、凃維穗

《空氣汙染防制法》修正案日前在立法院三讀通過，隨即在網路上引起機車族一片罵聲，大家最為在意的「10年老車真的要被註銷？」、「我的機車是幾期標準？」、「沒達到四期排放標準怎麼辦？」等問題。

近年來，空氣汙染日漸惡化，PM2.5對健康的危害廣受社會重視，政府推動《空汙法》修正，希望增加一些管制，讓台灣環境能永續經營，可說立意良善，但實際上能否有效防制與改善空氣品質，仍有待檢驗。

空汙的來源眾多，根據2015年環保署委託成大環工系教授吳義林調查顯示，全台PM2.5汙染源前5名為大貨車廢氣（全年占比9.53%）、餐飲業油煙、電力業排汙、道路揚塵及自小客車廢氣，其中，二行程機車全年占比為1.15%。

民國105年底，機車登記數達1367萬輛，有使用的機車平均車齡為10.2年，其中以車齡在「10年及以上」最多，占45.9%。環保署估計，全台約有90餘萬輛二行程機車將會受到這次修法的影響。

媒體報導，環保署副署長詹順貴表示，未來機車將分兩階段加嚴排放標準，第一階段為109年起，16年以上的機車，也就是一、二、三期的二行程機車須符合四期排放標準，並估計約有96%的二行程機車受到衝擊。但6月28日，環保署長李應元又澄清，沒有要消滅10年以上舊車，只要符合排放標準都可繼續開。

二行程機車原符合二期排放標準，即惰轉狀態測定CO 4.500%、HC 9000 ppm，而四期標準是CO 3.500%、HC 2000ppm，依現有技術，二行程機車要改善到符合四期標準相當困難，若無法符合排放標準，即只有淘汰一途。而政府如此蠻橫的做法，既違反憲法保障人民之財產權，也違反法律不溯及既往之原則。

為了改善空汙，我們不反對淘汰老舊車輛，但呼籲政府不應以強制手段推動二行程機車的淘汰，而應有整體政策的規畫及相關配套措施。環保署應盡速公告有能力將二行程機車排氣改善到符合四期標準的保養廠或維修廠，讓想改善的車主有所遵循；若根本沒有相關改善技術存在，希望環保署給予車主適當的補貼及緩衝期，盡量把對民眾的衝擊降到最低。（作者陳雄文為國家政策研究基金會副執行長、凃維穗為高級助理研究員）

(中國時報)