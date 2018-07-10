陪父親變老 黃致凱深情入戲

2018年07月10日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

長期照護是每個人都可能遇到的事情，如何一邊照顧臥床長輩，一邊照料家庭，成為現代人的兩難習題。故事工廠編導黃致凱，近期將作家駱以軍作品《小兒子》改編成舞台劇，初為人父的他，兒子最近剛開口叫爸爸，令他更加感受父子親情，卻也格外牽掛住在療養院的父親，他對自己無法時刻照料父親而感到歉疚，這些都將融入劇情中。

初為人父 深刻體驗親情

黃致凱出生於1981年，他表示上一代的父親普遍嚴肅，很少會主動擁抱兒子，他印象中和父親最深的擁抱，是在接送父親洗腎完畢回家的路上，坐在機車後座的父親，緊抓著他的一瞬間，「那樣的感覺，很親密，又有點害羞，可是卻令我難忘。」

黃致凱自認並不是一個孝順的兒子，他表示：「我的父親在年輕時，和我們的關係並不親，家中也大都是由我母親照料。為此，剛開始照顧父親時，我內心有個小關卡，但後來我轉念了，我現在已經成長了，不該計較往事，既然父親需要我，我就盡力陪伴他。」

黃致凱表示，原作描述父親和小兒子的互動關係，舞台劇版本，則是讓小兒子長大了，談論當父親老了、失智了，彼此會遇到哪些狀況？

生命脆弱 多陪伴少遺憾

黃致凱表示，他的外婆、奶奶都是失智患者，回憶過去和這兩位親人相處的時光，更令他感受到生命的脆弱與衝擊，他表示：「我曾讀過一句西方諺語：你願不願意在我最脆弱、最不值得被愛的時候愛我？說的就是孩子會長大，父母會變老，在長輩老得無法自理時，我們也能像他們從小呵護我們成長的方式，對待他們嗎？」

黃致凱表示，這齣戲說的也是他自己的生命課題，為人父、為人子、為人夫，一邊是年邁的父親，一邊是嗷嗷待哺的兒子，他也在學習如何做得更好，「希望我們大家都能盡己所能，多一分陪伴，少一點遺憾。」

(中國時報)