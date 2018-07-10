2018年07月10日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

本月14日開展的「裸：泰德美術館典藏大展」，123件珍貴典藏運抵高美館，為以防萬一，總保險金額達100億元，9日在各界期待下開箱，泰德「鎮館之寶」羅丹《吻》首次登台，高巿府文化局長尹立看了直說「感動」。

「沒去過泰德，等於沒去過倫敦！」高雄市副市長史哲指出，這次特展是高美館改制行政法人剛滿1年的第一檔國際大展，也是結合公私部門資源推出的首展，就是到倫敦一定要去看的泰德美術館典藏作品，規格是歷來所罕見。

9日的開箱儀式在高市府、文化部、贊助企業見證下，正式在高雄亮相，以往只能飛到國外才能一睹的羅丹《吻》，由泰德美術館典藏部派人親自開箱，近距離的展示，讓高美館長李玉玲忍不住說「好想摸」。

李玉玲說，「裸」展在紐西蘭、韓國、日本巡迴展前，羅丹《吻》不曾離開過歐洲，這次123件展品都是無價之寶，為了以防萬一，投保的總額達到100億元，包括每一個箱子的開法，安全包裝公司也是由英方指定。

其中，羅丹《吻》與盧西安‧佛洛依德的油畫《站在布堆旁》是此次展覽中保額最高的2件，各別額度都在10億元以上，如果要說滴水不漏的維安有什麼插曲，可能就是「天候」。

向來晴朗的高雄，在展品進館時，竟遇上了天公不作美，尤其《吻》7月1日要進來時，卻因為太大件，只能拆掉前門，從下午2時就候在門口，等到下午4時許卻開始下雨，幸好之前為了怕曝光而包了保鮮膜，一直拖到晚上6時才進館。

9日開箱的還有皮耶‧波納爾的《浴缸中的裸女》，本來從橫濱美術館展期結束就要回到倫敦，在高美館爭取下，在原巡迴展僅有的2件皮耶‧波納爾作品，最後不僅2件都來高雄，還加碼從英國加運1件，成特別展區。

(中國時報)