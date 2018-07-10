台北藝術節 玩聲控遊台北 遙感城市又來了

德國里米尼紀錄劇團的作品《遙感城市》為例，這件作品以無線聲控，帶領觀眾走訪台北市的大街小巷，最後抵達一個意想不到的天台，去年在台演出，造成廣大迴響，一票難求，今年也將再重演。（台北藝術節提供）

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中國時報
／台北報導

單單看一場戲，也能同步了解當地的人文風景嗎？台北藝術節總監鄧富權表示，從一地風景取材創作，並邀請觀眾參與作品，這樣的作法是未來趨勢，他以德國里米尼紀錄劇團的作品《遙感城市》為例，這件作品以無線聲控，帶領觀眾走訪台北市的大街小巷，最後抵達一個意想不到的天台，去年在台演出，造成廣大迴響，一票難求，今年也將再重演。

鄧富權表示，《遙感城市》的演出方式特別，「讓觀眾參與，甚至成為作品的一部分，欣賞風景的同時，也成為別人的風景，讓作品有更多元的觀點。」

鄧富權是新加坡人，曾任職巴黎聯合國教科文組織、曼谷東南亞區域考古與藝術中心，從事非物質遺產保存工作。現以策展人、製作人等身分活躍於歐洲和東南亞地區，為了執行台北藝術節的策展工作，在1年多前即搬到台北居住，住在台北捷運雙連站，每日行經傳統市場，實地體會台北生活，他表示：「從一地的市場風景，能深入一座城市的內裡，這些都是創意的靈感來源。」

今年台北藝術節也有許多參與式作品，像是由台灣、香港和日本藝術家共同發展出來的作品《島嶼酒吧》，演出方式是邀請觀眾走進酒吧，由表演者為觀眾調一杯酒並交換故事，鄧富權說：「透過故事交流，可以帶出個人的、歷史的觀點，將豐富作品模樣。」

(中國時報)

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