夏日音樂會 蘇州交響樂團登台

2018年07月10日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

古典音樂一向被視為經濟起飛後重要的文化象徵，過往大陸文化輸出的多是京劇或戲曲，現在就連交響樂團也與時俱進，跟西方接軌，更可以看出大陸重視文化力的企圖心。繼去年中國愛樂之後，今年蘇州交響樂團（以下簡稱蘇交）也將於下月首度訪台，舉行夏日交響音樂會，展現古典音樂藝術高度。

音樂總監陳燮陽表示，蘇州文蘊醇厚，文脈綿長，過去的「文化蘇軍」隊伍包括了蘇州評彈團、蘇州崑劇院、蘇劇劇團、蘇州錫劇團、蘇州芭蕾舞團、蘇州歌舞團等，都已經深具基礎，「成立蘇交，一方面填補交響樂領域的空白，也希望順應蘇州國際化、現代化的發展潮流。」

2016年蘇州人均GDP為14.5萬人民幣，僅次於深圳，已位列全國第二，但蘇州始終沒有整體現代化的城市面貌，2015年，蘇州市開始起步籌組交響樂團，2016年正式成立，這是大陸第72個成立的職業交響樂團，不僅是蘇州文化建設盛事，也在中國大陸交響樂發展史記上一筆。

團長陳光憲表示，目前團員來自全球15個國家，平均年齡是30歲，八成以上在35歲以下；超過一半音樂家擁有碩士與博士學位，「我可以說這是一個國際化、結構合理、富有活力也深具潛力的表演藝術團隊。」

光是從這兩年的曲目來分析，蘇交第一年就推出「完全貝多芬」系列，以及「純正萊比錫—孟德爾頌」系列；去年則與蘇州芭蕾舞團合作推出《羅密歐與朱麗葉》、《胡桃鉗》等舞劇，聯手打造交響芭蕾的新傳統。今年則推出金雞湖作曲比賽，向全球廣徵新曲。

兩年前樂團創立，擔任獨奏的正是知名女小提琴家慕特，她說蘇交是一個新生兒，「這裡聚集多元文化背景的年輕人，但又有古典音樂演奏的專業素養，這就讓蘇交充滿了無限可能性。」

慕特認為，蘇交的國際化基因是「令人興奮而且充滿希望。」慕特對於蘇州這座城市主其事者願意把時間和資金投入到藝術上，「這需要遠見也令人感動。」

(中國時報)