安心亞：我會負責媽媽一生

安心亞敞開心房對母親說愛。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
安心亞由母親獨自帶大。（取材自臉書）

成長於單親家庭的安心亞一直和母親相依為命，她印象中母親從來不喊苦，「小時候不知道媽媽的辛苦，一個女生要把小孩帶大，更擔心變壞，其實心理負擔很大。」長大後嘗試和母親談心，理解母親沒有再找另一半，把生活重心全放在女兒身上，「我才發現她身邊只有我一個人了！」安心亞感謝母親幾乎將人生全奉獻給自己，語重心長承諾：「所以我會負責她的一生！」

懊悔青少年時期太叛逆，愛跑出門玩，總是讓媽媽頭痛，安心亞回想過去和母親不像其他母女相處親密，更像「父子」，她還遺傳媽媽的脾氣，說話不服輸，「我吵架就想講到贏，會說出滿傷人的話。」倔強性格甚至在無意間傷了媽媽，直到演出電視劇《妹妹》後羨慕起片中角色和家人無話不談，主動「破冰」和母親聊天，「我們現在像是好朋友！」

最初母親不習慣安心亞的做法，後來逐漸敞開心房聊心裡話，卻跟她說：「妳知道妳以前很壞嗎？我其實很難過。」安心亞從那刻起領悟到要多順媽媽的意，有時想頂嘴會忍住不說話，不小心說出口也會趕緊道歉，常把對媽媽的愛放在嘴邊，2人也會互相分享生活中雞毛蒜皮小事，「變得無話不談，很珍惜這段相處愉快的時光。」

出門前必擁抱親吻

安心亞在舞台劇《日常恋襲曲》飾演的角色失去母親，現實中更急於表達對媽媽的愛，每天出門前都會擁抱對方，還從背後親臉頰，「我知道她外表沒事，但內心很澎湃。」母親也親自前往觀賞，謝幕時一看到母親就在觀眾席正中央，她當場淚崩，畢竟母親的支持是她最大的工作動力之一，回家後問感想，母親不改帥氣個性，只說：「真的很好看，但不要接這麼悲傷的角色了！」

藏苦不讓媽媽擔心

知道媽媽在乎自己的心情，安心亞儘管工作忙碌，也盡量不讓母親擔心，她之前因演戲壓力太大，在房裡煩惱到徹夜未眠，母親得知後也整夜睡不好，貼心提醒她：「妳要不要早點睡？！放寬心！只要努力工作、戲只要多演就會越來越好。」所以安心亞選擇把辛苦的一面藏起來，希望母親對她放心。

(中國時報)

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