安心亞年幼失怙不知父愛

黃仲崑（左）在片中帶著「女兒紅」參加安心亞婚禮，昨重現電影橋段。（粘耿豪攝）

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安心亞和黃仲崑9日出席主演新加坡電影《簡單的婚禮》試片，黃在片中飾演安心亞的父親並受邀至新加坡參加婚禮，笑言得知要跟宅男女神合作時，跟太太Lulu開玩笑說是要演「神父」。

安心亞表示因父親早逝，對父愛感受不深，但在片尾以女兒身分向父親說出心裡話，自己也被該場戲打動。黃仲崑則對「親情戲」毫無抵抗力，他自認現在是「國民爸爸」，「人生到了一個階段，愛情戲已經牽動不到太多情緒，不過一講到親情或是嫁女兒，就很容易被感動。」

電影裡黃仲崑滿心歡喜參加安心亞婚禮，卻不斷鬧出笑話，但現實中安心亞的母親仍不急著要她結婚，安心亞表示，儘管自己對戀愛仍充滿冒險心情，但媽媽提醒要睜大眼睛謹慎觀察男人，她坦言一直都還沒有遇上媽媽滿意的對象，被問母親是否對她的另一半有特別要求，她表示：「要有上進心！」她也提到過去在戀愛中總是習慣照顧對方，「以後想要被保護」。

片中安心亞新婚丈夫一度被其他女人強吻，她立刻賞對方一拳，她表示現實生活中沒被搶過男友也不曾對女生動粗，但學生時期曾被女同學撂狠話挑釁，威脅她不要再和曖昧對象交往，安心亞表示當時心情很害怕，尤其她當時常搽腮紅，身高又明顯，擔心容易被認出，幸好安然無事，不過她難過地說：「男生最後選了對方！」《簡單的婚禮》13日上映。

(中國時報)

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