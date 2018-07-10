林明禎陳奕迅 浪漫貼鼻

林明禎（左）與陳奕迅拍攝形象廣告，2人演情侶拍廣告磨鼻子，十分親密。

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中國時報
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林明禎接下聯合勸募一日捐代言，希望大眾能捐一日所得，幫助弱勢團體。

林明禎人氣紅不讓，她受邀與陳奕迅一同拍攝Welend形象廣告，有不少親密對手戲，2人浪漫磨鼻子，散發出甜蜜氣息。她透露與陳奕迅首次見面時，心情並沒有太緊張，因陳奕迅私下十分親切與她打招呼，還近距離對她唱歌，「他都把我當成妹妹在照顧。」讓她印象深刻。

林明禎日前赴港7天拍攝廣告，她和陳奕迅在微電影中扮演情侶，拍攝空檔，兩人還一起合唱，她透露，陳奕迅親自教她歌唱的技巧及要注意的細節，讓她獲益良多，覺得開心又榮幸。

離台返大馬慶生

平常行善不落人後的她，還接下聯合勸募一日捐代言，希望大眾能捐一日所得，幫助弱勢團體，她表示：「你的一日捐，可以幫助他們365天，請大家和我一起加入一日捐活動。」她也替財團法人流浪動物之家基金會及台北市動物保護處合辦的「世界動物日─感謝有您 米克斯傳奇」拍攝2019年年曆，呼籲大家以領養代替購買，關懷流浪動物。

林明禎目前正在拍攝電影《瘋狂電視台》，她上月與張軒睿爆出1個月短命戀情，外傳分手後，她因感情事沒處理好，被媽媽罵哭而逃離台灣，對此，她所屬的種子音樂表示，一切子虛烏有，「她是回馬來西亞跟家人一起歡慶28歲生日，跟媽媽的感情很好。」

事實上，她與張軒睿情斷後，心情並未受影響，工作也照常進行。

(中國時報)

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