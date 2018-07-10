吳秀波懂小S 若合作賜酒戲

吳秀波監製、主演的中視《軍師聯盟2虎嘯龍吟》，收視與口碑俱佳。

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中國時報
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《軍師聯盟2虎嘯龍吟》正在中視8點時段熱播，收視屢創佳績。前陣子小S受訪時公開表示欣賞「吳老師」，身兼監製與主演的吳秀波日前在網路節目設計的快問快答單元被問及此事，「波叔」露出男孩系的靦腆笑容：「很開心！」若兩人有機會演戲，他覺得能和小S合作「一起喝酒」的角色，似乎透露對小S的嗜好頗了解。

吳秀波在網路節目《橘子辣訪》被問到自認代表作是哪一部時，竟謙卑回：「還沒拍出來！」其實他主演多部戲劇及電影有口皆碑，《軍師聯盟》上下兩部更是高規格大戲，在台播出收視亮眼，吳秀波的謙遜果真符合他的處事，公開場合從不曾有過任何批評言論，對自己的演藝事業，他以「接劇隨緣、演戲由心」形容，一句話體現了他的人生哲理。

自誇保養好

穩重的型男大叔也有冷面笑匠的一面，他和演過戲的Angelababy（楊穎）實際年齡相差21歲，但波叔完全不擔心被觀眾認為是中年油膩男，他說，其實最想問楊穎的就是：「到底多高？」50歲男星中誰保養的最好？他面不改色回答「我」，極具「笑」果。

吳秀波人緣極好，《軍師聯盟》幕前幕後提到他都是敬仰和佩服，而他私下還當起紅娘，劇中飾演汲布一角的陸思宇，戲裡暗戀司馬夫人張春華，戲外吳秀波則撮合陸思宇和自己的經紀人，兩人6月開花結果，吳秀波還在婚禮上證婚。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

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