吳定謙演《小兒子》看見自己

2018年07月10日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

吳定謙（右）認為爸爸吳念真的光環不曾是他的壓力。（資料照片）

金鐘視帝李天柱回歸舞台劇，在故事工廠《小兒子》首度詮釋罹患失智症的老父親，藍鈞天與吳定謙共飾一角，飾演父親的「小兒子」，兩人真實人生巧合與劇中角色一樣，都曾面臨是否要跟父親走同一條路的質疑與掙扎。吳定謙說，他讀劇本時，光看前幾頁就很有感觸：「這就是我嘛！」身為富二代的藍鈞天說，入行至今10多年總會被問「何時回去接班」，他斬釘截鐵說：「我有自己想走的路，不會回去接班！」

李天柱說，劇中的小兒子不願在父親光環下生存，雖然上帝為他預備好環境、讓他有天分，卻寧可追求自我價值而刻意放棄、與父親切割。他有感而發說，相信吳定謙也一定有和爸爸吳念真一樣的天分和能量，「但外界一定會拿你跟爸爸比較，這是很膚淺的一件事！」

珍惜父子獨處時光

吳定謙坦言自己的爸爸跟劇中父親滿像的，但他爸爸從不強求他以後一定要怎樣，「每個人的人生都是自己的，沒有一個人會希望自己的成就成為別人的累贅或枷鎖，我父親也是這樣。」爸爸的光環不曾是他的壓力，他說那種壓力太無謂了，並搞笑說家裡只有媽媽會介意抱怨爸爸照片頻出現在各大樓外牆、捷運車廂或中華電信工程車上。

吳定謙說，他大學念戲劇系，白天上課、晚上排戲，每晚回家時經常跟夜貓子的爸爸一起看電視裡的老片，邊聊天邊有一搭沒一搭報告近況，父子倆因此多了很多相處時間，「我這個爸爸滿好的，從來不會對我下指導棋。」可惜的是，他前幾年搬出來住，就少了這段夜晚父子的獨處的時光。不過去年爸爸的公司去旅遊，他被分派跟爸爸同房，「我們才發現很久沒有這樣父子徹夜長談了，那時他剛忙完金馬獎主席工作，還聊了很多祕辛。」

藍鈞天拒回去接班

藍鈞天每次受訪必定會被問「何時回去接班」，他說，2010到2014年他曾放棄演藝工作，回到父親身邊學習怎麼當一個好兒子，「但現在我知道自己有想走的路，爸爸也非常接受，我希望他可以為我感到驕傲。我不會接班，但我還是我父親的孩子，因為我真的很愛戲劇表演，這是我想要做的事，永遠都不會離開這圈子！」

(中國時報)