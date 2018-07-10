不解媽好意梁佑南有愧

梁佑南（右）只要有空就會帶失智的媽媽出遊。

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中國時報
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梁佑南的爸爸已離開18年，她說78歲的媽媽失去老伴這個重心，個性轉變很大，媽媽因個性關係一直獨居，加上失智多年，目前住安養中心由專業人員照顧。「媽媽生病時一直吵鬧，覺得自己很不幸，我以前不理解，所以跟媽媽的關係很緊張。」直到自己年紀漸長並做公益，生活歷練多了才改變自己，懂得及時行孝的重要。

梁佑南說，媽媽以前常煮牛肉給孫子們吃，就怕他們沒營養、沒得吃，忙工作的她總是回說小孩什麼都不缺，更不缺吃牛肉，傷了媽媽的心都不知道，「媽媽其實是想看孫子，不知道怎麼表達，才說要煮牛肉來，我現在懂了，媽媽卻不能再為我們下廚。」她很愧對媽媽，直到這幾年與「曉水珠心靈之旅」公益團體到處趴趴走才頓悟。

有孝才有順

她走遍各偏遠鄉鎮、看盡人生百態，體悟弱勢或病人最需要的不是物質而是陪伴，「如果他們是這樣，自己的媽媽何嘗不是？」這2年她與媽媽修補關係，這段日子成為母女最親密時光，她常拉著二姊到中壢帶媽媽吃飯，也用照片寫日記，她笑說，媽媽不知道有美肌軟體，所以看到每張照片都說漂亮，也愛一起拍照。

她很有感觸地說「樹欲靜而風不止，子欲養而親不在」絕不是一句口頭禪，「當你（妳）想要孝順的人不在了，那種懊悔與痛苦是無法彌補的。」她是在懂得孝順之後才發現工作愈來愈順利，「不要常把忙工作當藉口，有孝才有順，懂得孝順，事業才會順。」

(中國時報)

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