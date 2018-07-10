TAG Heuer 七夕表情意

泰格豪雅TAG Heuer Aquaracer Calibre 5腕表，7萬700元。（TAG Heuer提供）

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中國時報
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職棒英雄陳傑憲與美女莫允雯合照時，一度緊張到發抖。（TAG Heuer提供）

為了迎接七夕情人節，泰格豪雅（TAG Heuer）邀請莫允雯和統一獅職棒明星陳傑憲展演本季新款情侶對表，2人在天母棒球場頂著烈日扮情侶拍照，十分辛苦。莫允雯笑說陳傑憲是十足的紳士，搭肩摟腰時還會先徵詢她的同意，「他把手搭在我肩上時，還會發抖，真的好可愛！」

莫允雯的新戲《高塔公主》即將在下周播出完結篇，她從戲中殷格麗一角中學習到不再執著，對感情、工作都要懂得適時放手，因此最近趁著工作空檔已到夏威夷、關島玩了快1個月，隨即8月她將接拍一齣電影和偶像劇。

泰格豪雅是中華職棒大聯盟CPBL的官方時計，並邀請陳傑憲擔任品牌好友，與棒球運動有著深厚淵源。目前正值感情空窗的陳傑憲笑說，當上泰格豪雅品牌之友最大的好處是「豔福不淺」，先是與謝欣穎同台後，如今又與莫允雯合拍，讓他既開心又興奮，連作夢也會偷笑，讓隊友羨慕不已。

陳傑憲和莫允雯配戴泰格豪雅TAG Heuer Aquaracer Calibre 5腕表和TAG Heuer Aquaracer Lady鑽表，皆搭載自動上鍊機芯，並具備大三針與日期視窗，很適合夏日從事水上休閒活動的運動腕表。

(中國時報)

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